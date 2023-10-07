В АПЛ до конца сезона будут публиковать переговоры судей и ВАР из-за истории с матчем «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»
В АПЛ регулярно до конца сезона будут публиковать переговоры судей и ВАР.
Такое решение принято на фоне истории в матче «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» (1:2), где судьи допустили несколько ошибок, которые признал судейский корпус Англии.
Аудиозаписи будут появляться в регулярных телепередачах и выходить в эфир как в Великобритании, так и по всему миру. В следующий раз это случится во вторник, 10 октября.
Вместе с Майклом Оуэном глава судейской организации PGMOL Говард Уэбб проанализирует и объяснит некоторые важные судейские решения, принятые в матчах последних туров.
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