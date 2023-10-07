В АПЛ до конца сезона будут публиковать переговоры судей и ВАР из-за истории с матчем «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»

Теги Ливерпуль Майкл Оуэн премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Говард Уэбб Футбол

В АПЛ регулярно до конца сезона будут публиковать переговоры судей и ВАР.

Такое решение принято на фоне истории в матче «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» (1:2), где судьи допустили несколько ошибок, которые признал судейский корпус Англии.

Аудиозаписи будут появляться в регулярных телепередачах и выходить в эфир как в Великобритании, так и по всему миру. В следующий раз это случится во вторник, 10 октября.

Вместе с Майклом Оуэном глава судейской организации PGMOL Говард Уэбб проанализирует и объяснит некоторые важные судейские решения, принятые в матчах последних туров.

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11 комментариев

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pit4er
"Вильям, Вильямушка, слушай меня сюда: гол забит верно"
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Under
Ответ alexmixer9
Почему просто не сделать объяснение судьи в прямом эфире во время просмотра эпизода?
как это поможет?
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Салауат Нуралиев
Было бы классно чтобы судьи тоже давали интервью на пресс-конференциях. А то накосячили и не отвечают за свои действия
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Ебздрогыч
В АПЛ до конца сезона будут публиковать переговоры судей и ВАР с матча «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», чтобы все их выучили наизусть
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alexmixer9
Почему просто не сделать объяснение судьи в прямом эфире во время просмотра эпизода?
+1
-1
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ArdaTuran
Если бы Тарантино снимал сериалы:
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Николаэ Чаушеску
Институт арбитров необходимо реформировать. Внедрение технологии ВАР не способствовало улучшению ситуации , а всё потому что судьи имеют свободу действий при принятии решений, но при этом не несут должной ответственности за их некоректность. Отстранение - детская мера. Нужны более жёсткие методы.
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Velirpa
"Хьюстон, у нас проблема с Ливерпулем".
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Прекрасная РФПЛ будущего
В АПЛ до конца сезона судьям будут показывать комменты со спортса, чтобы они больше не ошибались
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Under
Ответ Салауат Нуралиев
Было бы классно чтобы судьи тоже давали интервью на пресс-конференциях. А то накосячили и не отвечают за свои действия
будет как в Нидерландах, и что это поменяет?
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