В АПЛ до конца сезона будут публиковать переговоры судей и ВАР из-за истории с матчем «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»

В АПЛ регулярно до конца сезона будут публиковать переговоры судей и ВАР.

Такое решение принято на фоне истории в матче «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» (1:2), где судьи допустили несколько ошибок, которые признал судейский корпус Англии.

Аудиозаписи будут появляться в регулярных телепередачах и выходить в эфир как в Великобритании, так и по всему миру. В следующий раз это случится во вторник, 10 октября.

Вместе с Майклом Оуэном глава судейской организации PGMOL Говард Уэбб проанализирует и объяснит некоторые важные судейские решения, принятые в матчах последних туров.

Скандалище в АПЛ: у «Ливерпуля» украли гол (официально). ВАР просто не понял, что проверяет отмену 🤦‍♂️

«Идеально, супер... Вот дерьмо!» Переговоры ВАР-судей, укравших гол «Ливерпуля» из-за путаницы

Игра: проверьте свою футбольную орфографию