Защитник «Динамо» Бессмертный: «С детства не люблю «Спартак». Самый принципиальный соперник для меня»
Станислав Бессмертный считает «Спартак» самым принципиальным соперником «Динамо».
– Самый принципиальный соперник для меня – «Спартак». Это не обсуждается. Когда я был в академии ЦСКА, там все постоянно против «Спартака». В академии «Динамо» тоже.
У меня с детства так повелось. Я не люблю этот клуб. Это всегда дерби.
– Последние пять лет побеждает «Зенит», а для тебя принципиальным соперником остается «Спартак». Почему?
– У «Зенита» есть свои принципиальные соперники. А для «Динамо» и ЦСКА это «Спартак», – сказал защитник «Динамо»
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-Ты че Бессмертный что-ли?
- Да, вот паспорт!