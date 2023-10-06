Защитник «Динамо» Бессмертный: «С детства не люблю «Спартак». Самый принципиальный соперник для меня»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Спорт-Экспресс Станислав Бессмертный Футбол

Станислав Бессмертный считает «Спартак» самым принципиальным соперником «Динамо».

– Самый принципиальный соперник для меня – «Спартак». Это не обсуждается. Когда я был в академии ЦСКА, там все постоянно против «Спартака». В академии «Динамо» тоже.

У меня с детства так повелось. Я не люблю этот клуб. Это всегда дерби.

– Последние пять лет побеждает «Зенит», а для тебя принципиальным соперником остается «Спартак». Почему?

– У «Зенита» есть свои принципиальные соперники. А для «Динамо» и ЦСКА это «Спартак», – сказал защитник «Динамо»

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19 комментариев

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Фут.Боль
- Не люблю Спартак!
-Ты че Бессмертный что-ли?
- Да, вот паспорт!
+8
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igls54
С такой-то фамилией можно вообще не очковать и лепить все что душе угодно
+5
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Николаэ Чаушеску
Леонид Федун про Спартак: " С детства не люблю этот клуб "
+6
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Jan Paskel
походу с детства залипал на спортс.ру
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Древний спартач
В семье Бессмертных было 3 сына - двое умных , а третий футболист Стас . Когда человек попадает в клуб , который уже почти 50 лет не может выиграть титул , то разумеется , будет не любить 22-кратного чемпиона страны . Зависть и бессилие . Не с этого надо начинать свою бессмертную карьеру - в этом возрасте при отсутствии мастерства , лучше молчать и больше тренироваться , чтобы сделать бессмертным своё имя в российском футболе .
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Abush1969
Ответ igls54
С такой-то фамилией можно вообще не очковать и лепить все что душе угодно
А поскольку он Бессмертный то ненавидит Спартак уже 100 лет
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Алексей Подволоцкий
Иногда кажется, что в наше время в академиях уже нет такого "натравливания" на принципиальных соперников. Ан-нет, еще пока живо это дело и актуально
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Этот Райола хочет денег
Нелюбовь Динамо к Спартаку бессмертна. Точнее, Бессмертный
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Ка Ман
За Спартак болеют...
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Святослав Хоробре
Главное, чтобы фото рядом с автобусом Спартака не было. А так, конечно, дело твоё.
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Rafael Nadal Parero
В одном ряду с перловкой и манной кашей
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