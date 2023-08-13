Бессмертный набрал 12 очков в Fantasy РПЛ за матч с «Балтикой». 19-летний защитник принес «Динамо» победу при дебюте в старте

«Динамо» обыграло «Балтику» (2:0), победным стал гол Станислава Бессмертного.

19-летний защитник открыл счет на 55-й минуте и был заменен на 63-й. Он дебютировал в основном составе «Динамо» в 4-м туре Мир РПЛ.

Таким образом, Бессмертный набрал 12 очков в фэнтези-турнире РПЛ: +6 за гол, +4 за сухой матч и +2 за 60+ минут на поле.

Станислав в стартовом составе на 4-й тур у 8 игроков в Fantasy, всего его взяли 41 фэнтези-менеджер. Никто не сделал его капитаном.