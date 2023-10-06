Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу о незасчитанном голе «Ливерпуля»: «Не думаю, что у кого-то возникло ощущение, будто произошло что-то важное. У меня его не было»

Эндж Постекоглу высказался о незасчитанном голе «Ливерпуля».

Матч 7-го тура закончился победой Тоттенхэма со счетом 2:1. На 34-й минуте вингер Луис Диас забил гол, который был отменен из-за офсайда. Через 2 минуты забили «шпоры».

PGMOL (Ассоциация профессиональных судей) признала, что не засчитать гол Диаса – ошибочное решение.

«Это немного странно на самом деле, потому что обычно, если что-то происходит, ты чувствуешь это прямо во время игры.

Такого ощущения у меня не было и не думаю, что у кого-то возникло ощущение, что произошло что-то важное.

Что бы я ни сказал, возможно, это будет рассматриваться через призму того, что мы являемся бенефициарами этой ошибки. Но это не вопрос честности. Это ошибка в коммуникации.

Раньше такого не случалось, но мы находимся в новом пространстве технологий.

Нам нужна безупречная система, если мы, конечно, не хотим, чтобы футбол был похож на другие виды спорта, которые длятся четыре часа и в которых объясняют каждое решение», – сказал главный тренер « » .

Игра: проверьте свою футбольную орфографию