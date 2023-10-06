Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу о незасчитанном голе «Ливерпуля»: «Не думаю, что у кого-то возникло ощущение, будто произошло что-то важное. У меня его не было»
Эндж Постекоглу высказался о незасчитанном голе «Ливерпуля».
Матч 7-го тура АПЛ закончился победой Тоттенхэма со счетом 2:1. На 34-й минуте вингер Луис Диас забил гол, который был отменен из-за офсайда. Через 2 минуты забили «шпоры».
PGMOL (Ассоциация профессиональных судей) признала, что не засчитать гол Диаса – ошибочное решение.
«Это немного странно на самом деле, потому что обычно, если что-то происходит, ты чувствуешь это прямо во время игры.
Такого ощущения у меня не было и не думаю, что у кого-то возникло ощущение, что произошло что-то важное.
Что бы я ни сказал, возможно, это будет рассматриваться через призму того, что мы являемся бенефициарами этой ошибки. Но это не вопрос честности. Это ошибка в коммуникации.
Раньше такого не случалось, но мы находимся в новом пространстве технологий.
Нам нужна безупречная система, если мы, конечно, не хотим, чтобы футбол был похож на другие виды спорта, которые длятся четыре часа и в которых объясняют каждое решение», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
с почином как говорится)
Поглумимся знатно.
да и надо признать, столько нытья из за ошибки, а раньше (до ВАР) сколько голов отменяли и сколько засчитывали ошибочно.. и не было столь много критики и нытья.. это хороший знак! это говорит о том что футбол становится честнее и чище
🍑🔥🔥🔥
😂😂😂