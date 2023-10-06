Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу о незасчитанном голе «Ливерпуля»: «Не думаю, что у кого-то возникло ощущение, будто произошло что-то важное. У меня его не было»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Тоттенхэм Эндж Постекоглу Футбол

Эндж Постекоглу высказался о незасчитанном голе «Ливерпуля».

Матч 7-го тура АПЛ закончился победой Тоттенхэма со счетом 2:1. На 34-й минуте вингер Луис Диас забил гол, который был отменен из-за офсайда. Через 2 минуты забили «шпоры».

PGMOL (Ассоциация профессиональных судей) признала, что не засчитать гол Диаса – ошибочное решение.

«Это немного странно на самом деле, потому что обычно, если что-то происходит, ты чувствуешь это прямо во время игры.

Такого ощущения у меня не было и не думаю, что у кого-то возникло ощущение, что произошло что-то важное.

Что бы я ни сказал, возможно, это будет рассматриваться через призму того, что мы являемся бенефициарами этой ошибки. Но это не вопрос честности. Это ошибка в коммуникации.

Раньше такого не случалось, но мы находимся в новом пространстве технологий.

Нам нужна безупречная система, если мы, конечно, не хотим, чтобы футбол был похож на другие виды спорта, которые длятся четыре часа и в которых объясняют каждое решение», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Безумный Макс
первый дурацкий комментарий от него
с почином как говорится)
+50
-2
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
teg91
Иногда все же лучше промолчать, чем ляпнуть такую чушь
+36
-2
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фауст
запомним эти слова, на случай важных переговоров с тренером Тоттэнхема, которого ободрали судьи.
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фран
Не думаю, что у кого-то возникло ощущение, будто трофеи для Тоттенхэма это что-то важное. У меня его не было.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Xm.md
Лицемер
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Ждем когда он сам начнет ныть на судей, это ведь случится уже очень скоро.

Поглумимся знатно.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
Если бы гол засчитали, его команда не победила бы, но это не важно)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
хавбек+
зря помогает судьям, когда Тотн споткнется об судей отбреют его этим вью
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Салауат Нуралиев
Ответ Obdob
Комментарий скрыт
Выздоравливай!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Buba
Ответ Direct free kick
Комментарий скрыт
И тебя тоже.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TiNO
Нейтральным болельщикам его Тоттенхэм нравится, но вот такой фразой можно многих от себя просто отпугнуть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
frank mamuda
прямо во время просмотра этого матча у меня было ощущение, что у Ливерпуля украли легитимный гол)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Savarona25
Ошибка в коммуникации? Из 5 побед этого тренера одна вот такая над Ливерпулем (незасчитанный гол и 2 удаления, я такого и не припомню). Вторая над МЮ при 200% неназначенном пенальти в первом полностью проваленном ТТХ тайме (мяч попадает в штрафной в откляченную руку игрока и меняет направление, конечно, это не пенальти; судья кстати был всем известный Оливер). Третья победа, когда 2 гола были забиты после 98 минуты (вопрос - какого ... матч продолжался так долго всего лишь при счете 1-0?).
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rumov
Что-то важное не произошло. Чемпион давно известен. Боритесь за ЛЧ. У вас с Ливером 6-7 соперников.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
Мерзавец!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TAGAY
Ответ Фауст
запомним эти слова, на случай важных переговоров с тренером Тоттэнхема, которого ободрали судьи.
ну, тогда он может почувствовать что произошло что то важное)
да и надо признать, столько нытья из за ошибки, а раньше (до ВАР) сколько голов отменяли и сколько засчитывали ошибочно.. и не было столь много критики и нытья.. это хороший знак! это говорит о том что футбол становится честнее и чище
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Подволоцкий
Ну было бы удивительно, если бы он честно как тренер другой команды признался, что произошло действительно «что-то серьезное»
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Buba
Ответ Obdob
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Buba
Ответ Obdob
Не нужно каждый раз представляться. Сразу пиши, что хотел.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Buba
Ответ Obdob
завязывай со слезами, а то грим потечет)
Хорошо, ты тоже 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Obdob
Ответ Buba
Хорошо, ты тоже 😂
💦💦💦
🍑🔥🔥🔥
😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Buba
Ответ Obdob
💦💦💦 🍑🔥🔥🔥 😂😂😂
Стук стук нехорошо 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Obdob
Ответ Buba
Стук стук нехорошо 😁
попроси о переигровке 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий