Где смотреть Бавария – Фрайбург, во сколько прямая трансляция матча, Бундеслига (Чемпионат Германии) 8 октября
В воскресенье, 8 октября, сыграют Бавария и Фрайбург в 7 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч! Футбол 3.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Бавария – Фрайбург
- Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.
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