Интер Майами – Цинциннати: прогноз на матч 08.10.2023, чемпионат МЛС

В ночь на 8 октября по московскому времени состоится очередной матч МЛС с участием Интер Майами. Команда из Флориды будет принимать Цинциннати. Встреча стартует в 02:30 по Москве.

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Рекомендованная ставка: победа Цинциннати с форой 0 (2,64).

Интер Майами

На неделе команда из Флориды успела без особой радости наведаться с визитом в Чикаго. Подопечные Херардо Мартино получили четыре гола в «Городе ветров» (1:4).

Снова вне заявки остался капитан «Майами» Лионель Месси. Звездный форвард продолжает восстанавливаться после травмы. На данный момент нет ясности по его статусу на игру с Цинциннати. Не исключено, что Лео опять будет сидеть на трибуне. Дело в том, что Интер Майами фактически потерял шансы на выход в плей-офф МЛС. Следовательно, тренерский штаб не будет рисковать здоровьем ветерана.

«Я понимаю, что болельщики на американских стадионах очень расстраиваются, если Месси не выходит на поле, но такова реальность. Мы не можем задействовать Лео, если он не готов на сто процентов. Нужно просто смириться с этим», – заявил главный тренер Интера Херардо Мартино.

К слову, без Месси «Майами» не может выиграть четыре поединка кряду – две ничьих и два поражения.

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Цинциннати

Цинциннати – лидер Восточной конференции МЛС. Команда из Огайо может смело готовиться к играм стадии плей-офф.

Перед поездкой во Флориду Цинциннати уступил Нью-Йорк Ред Булл со счетом 1:2. Теперь подопечные Криса Олбрайта настроены реабилитироваться за провал.

Интер Майами – Цинциннати: история личных встреч

Суммарно соперники провели лишь семь матчей в рамках лиги МЛС. Преимущество на стороне представителей Флориды – Интер Майами добыл четыре победы, потерпев два поражения.

Также следует напомнить, что 24 августа 2023 года Майами и Цинциннати зарубились в финале открытого Кубка США. Команды забили друг другу по три мяча, в серии пенальти оказались сильнее Месси и компания, взяв первый трофей в истории клуба.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Интер Майами – Цинциннати

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом противостояния хозяев поля. БК BetBoom предлагает поставить на победу Интера с коэффициентом 1,97. Успех Цинциннати оценивают цифрой 3,49. Ничья – 3,84.

Также ожидается результативный футбол (сразу вспоминаем финал открытого Кубка США). BetBoom дает на тотал больше 2,5 голов кеф 1,61 (ТМ 2,5 идет за 2,3).

Как вы понимаете, исход встречи во многом будет зависеть от того, примет ли участие в игре Лионель Месси. Интер с аргентинцем в составе и без него – это, как говорится, две большие разницы. К тому же не стоит забывать, что в лазарете «Майами» находится еще один звездный футболист – бывший защитник Барселоны Жорди Альба.

Мы считаем, что Цинциннати будет более мотивированным. Команда из Огайо решает турнирные задачи, в отличие от Интера. Предлагаем рискнуть и поставить на победу гостей с нулевой форой. Букмекерская контора BetBoom дает на такой вариант развития событий коэффициент 2,64.

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