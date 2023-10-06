«Вест Хэм» – 1-й английский клуб с 17 играми подряд без поражений в еврокубках. «Молотки» побили рекорд «Лидса» и «Тоттенхэма»

Теги Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Тоттенхэм Лидс рекорды Футбол

«Вест Хэм» провел 17 матчей подряд без поражений в еврокубках.

В четверг лондонцы обыграли в гостях «Фрайбург» (2:1) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы и побили рекорд среди английских клубов.

«Вест Хэм» превзошел достижения «Лидса» и «Тоттенхэма», у которых были серии из 16 игр без поражений в еврокубках в 1968 и 1972 годах соответственно.

«Молотки» – победители Лиги конференций-2022/23.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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18 комментариев

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madaev
Сильно
+14
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Тиджани Бабангида
Очень значительная серия. Смотрятся мощно и по игре и по результату
+8
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+7
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Vovker
Это всё влияние Нейтана Шелли.
+7
-2
+5
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Pucheslav
Ответ Abu Ibrahim
Главное и дальше выступать в лиге конференций и не соваться в турниры высокого уровня чтобы рекорд не пал .
Они в Лиге Европы играют
+5
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+4
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The Game
Ответ charly001
Мойес топ , после Пепа наверно лучший тренер в Апл , а Мю такой бриллиант упустило
Это настолько абсурдный коммент, что даже не хочется перечислять тренеров в 3 лучше него
+5
-1
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Direct free kick
Сэр Дэвид Мойес
+1
0
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Александра Чиркова
А Мы знали,потому что являемся болельщиками Вест хэма с 14летним стажем
+1
0
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Direct free kick
Ответ Abu Ibrahim
Главное и дальше выступать в лиге конференций и не соваться в турниры высокого уровня чтобы рекорд не пал .
Весной 2022 ВХ выбил из ЛЕ Севилью - тоже не "тот уровень"?
+1
0
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charly001
Мойес топ , после Пепа наверно лучший тренер в Апл , а Мю такой бриллиант упустило
+3
-3
0
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Mario14
МЮ решили установить рекорд без побед😁
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Tollie
Сэр Дэвид Мойес раздаёт люлей уже который сезон. У него даже JLingz творил чудеса в АПЛ.

И это всё - без вливаний миллиардов, как у лысой посредственности из обеих наших Манчестеров.
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Усатый КозлоБык ©
Ответ Marcus-light
Мойес топчик. А вместо ВХ мог быть МЮ)
Ахахаха
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Predator№7
Ответ Vovker
Это всё влияние Нейтана Шелли.
Так он же вернулся в Рич
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