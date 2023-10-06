«Вест Хэм» провел 17 матчей подряд без поражений в еврокубках.

В четверг лондонцы обыграли в гостях «Фрайбург» (2:1) во 2-м туре группового этапа и побили рекорд среди английских клубов.

« » превзошел достижения « » и « », у которых были серии из 16 игр без поражений в еврокубках в 1968 и 1972 годах соответственно.

«Молотки» – победители Лиги конференций-2022/23.

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