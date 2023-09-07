Гвардиола, Артета, Клопп, Постекоглу, Мойес претендуют на приз лучшему тренеру августа в АПЛ

Теги Ливерпуль Вест Хэм Микель Артета Дэвид Мойес Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Тоттенхэм Пеп Гвардиола Эндж Постекоглу Футбол

АПЛ объявила имена номинантов на приз лучшему тренеру августа.

Обладатель приза лучшему тренеру месяца будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов, которое продлится до 11 сентября. 

На награду претендуют:

Микель АртетаАрсенал») – 2 победы, 1 ничья за месяц, разница мячей – «+2»;

Пеп ГвардиолаМанчестер Сити») – 3 победы, разница мячей – «+5»;

Юрген Клопп («Ливерпуль») – 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+3»;

Дэвид Мойес («Вест Хэм») – 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+4»;

Эндж Постекоглу («Тоттенхэм») – 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+4». 

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25 комментариев

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Begench Berdimuradov
Эндж Пестекоглу или Давид Мойес
+14
-2
+12
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Ман Сити
7хаг, который умудрился купить 2 матча у судей по 3 очка и получить 6 очков с такой игрой, при которой у честного тренера было бы 0 очков.
+17
-5
+12
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Михаил Родченков
папа Анже тут всех делает, по соотношению ожидания-реальности
+9
-1
+8
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ман сити фейк
Болельщик Ман Сити. Постекоглу заслужил
+6
-2
+4
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Никита Туровский
Постекоглу, я думаю
+6
-3
+3
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S H A R K
Юрген Клопп. Выиграл 2 матча играя в меньшинстве. Точечная замена в матче с Ньюкаслом спасла матч. К тому же соперники были самые непростые, если не считать Борнмут.
Мойес тоже был не плох. Кто либо из этих двух
+5
-2
+3
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Андрей Andrey
в отличии вот всех, Юрген с Ливерпулем 2 матча в меньшенстве выиграли.
+6
-3
+3
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Сардoр Ikramov
Постекоглу , за короткое время сделал так много. У команды вырисовывается свой стиль
+3
0
+3
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кэпко
Постекоглу пришёл в клуб, потерявший лидера атаки и поставил интересную игру за короткое время без громких трансферов. Скрытый гений.
Думаю, за ним уже присматривает Бойлер))
+2
0
+2
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rigobersong
Сэр Дэвид Мойес!💪
+3
-2
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John Brocnar
Все красавцы! Менее убедителен Артета. Пеп не был на бровке, навряд ли дадут. Клопп красава. Эндж открытие. У Мойеса дикий фарт. Думаю отдадут Мойесу, зная любовь к своим, скорее всего это будет Мойес
+2
-1
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Fona
Ответ Begench Berdimuradov
Эндж Пестекоглу или Давид Мойес
Вообще не принижаю работы Мойеса, но с такой игрой и стилем он вряд-ли даже в 10-ку заскочит, кажется, что перебирают очки, смотреть такое разве что болельщик Вест Хэма будет. Определенно награда должна быть не только за количество очков.
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Noxxx Leon
Великий Эндж однозначно, шпор ни во что эксперты не ставили перед сезоном, говорили в восьмерку не попадут)))
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Виталий Ан
От поклонника Сити Посекоглу. Очень уж Тоттенхэм был красив, при потере лидера и без соответствующей замены. С очень средним составом.
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jelu
Ответ Roman
А Артета кого обыграл? Маню что ли? Так-то это такой же уровень, как Ньюкасл, которого Пеп обыграл. А Клопп не смог одолеть еще одного середняка - Челси
Тут выбирают лучшего тренера августа. Матч с МЮ был в сентябре
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Sergey Kuznetsov
отдайте тоттенхэмовскому тренеру, может это признание мотивирует его еще сильнее
мне нравится игра ТТХ при нем
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charly001
Wrong one-Moyes out
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DonaldBrashear 2.0
за Дэвида Мойеса, Вест Хэм хорош был в августе.
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QWertY
Сир или Постекоглу.
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Кирилл Захаров
конечно, Мойес
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