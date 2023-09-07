Гвардиола, Артета, Клопп, Постекоглу, Мойес претендуют на приз лучшему тренеру августа в АПЛ
АПЛ объявила имена номинантов на приз лучшему тренеру августа.
Обладатель приза лучшему тренеру месяца будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов, которое продлится до 11 сентября.
На награду претендуют:
Микель Артета («Арсенал») – 2 победы, 1 ничья за месяц, разница мячей – «+2»;
Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 3 победы, разница мячей – «+5»;
Юрген Клопп («Ливерпуль») – 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+3»;
Дэвид Мойес («Вест Хэм») – 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+4»;
Эндж Постекоглу («Тоттенхэм») – 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+4».
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Мойес тоже был не плох. Кто либо из этих двух
Думаю, за ним уже присматривает Бойлер))
мне нравится игра ТТХ при нем