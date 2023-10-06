Дембеле, Хакими, Коло-Муани и Курзава дисквалифицированы на 1 матч Лиги 1 за оскорбительную кричалку про «Марсель» и матерей
Четыре игрока «ПСЖ» дисквалифицированы на один матч Лиги 1.
Рандаль Коло-Муани, Усман Дембеле, Ашраф Хакими и Левен Курзава наказаны дисциплинарной комиссией лиги за оскорбительную кричалку про «Марсель» и матерей после матча 6-го тура с «олимпийцами» (4:0).
При этом дисквалификация вступит в силу с 10 октября. Таким образом, Коло-Муани, Дембеле, Хакими и Курзава смогут сыграть 8 октября против «Ренна», но пропустят игру 9-го тура со «Страсбуром», которая пройдет 21-го числа.
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