Коло-Муани, Дембеле, Хакими и Курзава вызваны в КДК Лиги 1. За кричалку про «Марсель» и матерей игроков «ПСЖ» могут дисквалифицировать

Четыре игрока «ПСЖ» вызваны на заседание КДК за поведение на матче с «Марселем».

Напомним, после матча 6-го тура Лиги 1 игроки «ПСЖ» праздновали победу над « » (4:0) вместе с болельщиками.

Сообщалось, что , , и скандировали «Marsellais, unique ta mère», что переводится как «Марсельцы, трахайте своих матерей».

Руководящий орган Лиги 1 официально вызвал Коло-Муани, Дембеле, Хакими и Курзава на следующее заседание дисциплинарной комиссии, которое состоится 5 октября.

Ранее сообщалось, что Лига 1 откроет дело в отношении игроков «ПСЖ». За оскорбительную кричалку о «Марселе» им может грозить дисквалификация.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS