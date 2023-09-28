Коло-Муани, Дембеле, Хакими и Курзава вызваны в КДК Лиги 1. За кричалку про «Марсель» и матерей игроков «ПСЖ» могут дисквалифицировать
Четыре игрока «ПСЖ» вызваны на заседание КДК за поведение на матче с «Марселем».
Напомним, после матча 6-го тура Лиги 1 игроки «ПСЖ» праздновали победу над «Марселем» (4:0) вместе с болельщиками.
Сообщалось, что Рандаль Коло-Муани, Усман Дембеле, Ашраф Хакими и Левен Курзава скандировали «Marsellais, unique ta mère», что переводится как «Марсельцы, трахайте своих матерей».
Руководящий орган Лиги 1 официально вызвал Коло-Муани, Дембеле, Хакими и Курзава на следующее заседание дисциплинарной комиссии, которое состоится 5 октября.
Ранее сообщалось, что Лига 1 откроет дело в отношении игроков «ПСЖ». За оскорбительную кричалку о «Марселе» им может грозить дисквалификация.
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