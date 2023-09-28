Коло-Муани, Дембеле, Хакими и Курзава вызваны в КДК Лиги 1. За кричалку про «Марсель» и матерей игроков «ПСЖ» могут дисквалифицировать

Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция дисквалификации болельщики Левен Курзава Ашраф Хакими Усман Дембеле Рандаль Коло-Муани Футбол

Четыре игрока «ПСЖ» вызваны на заседание КДК за поведение на матче с «Марселем».

Напомним, после матча 6-го тура Лиги 1 игроки «ПСЖ» праздновали победу над «Марселем» (4:0) вместе с болельщиками.

Сообщалось, что Рандаль Коло-Муани, Усман Дембеле, Ашраф Хакими и Левен Курзава скандировали «Marsellais, unique ta mère», что переводится как «Марсельцы, трахайте своих матерей».

Руководящий орган Лиги 1 официально вызвал Коло-Муани, Дембеле, Хакими и Курзава на следующее заседание дисциплинарной комиссии, которое состоится 5 октября.

Ранее сообщалось, что Лига 1 откроет дело в отношении игроков «ПСЖ». За оскорбительную кричалку о «Марселе» им может грозить дисквалификация.

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14 комментариев

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DEN_is
Вот это во Франции строго всё: даже матерей игроков могут дисквалифицировать)
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Streetbor
Дембеле уже не нравится пропускать матчи из-за травм, они хочет их просто пропускать.
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Стахович
КДК Лиги 1 вынесет решение в пользу Зенита
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Хакими хоть зачем этой дичью занимается? Раньше был скромным и застенчивым пареньком, что-то не туда его понесло.
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Simplicissimus
А фотки игроков специально расположили в порядке потемнения?))
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Real Madrid Forever
куда катится мир 🤔
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Бестрофейник 19/20
Не пойму такого поведения со стороны спортсменов или болельщиков. Во время матча они соперники, но должно же быть уважение и такое неспортивное поведение неприемлемо
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Бронислав Каминский
Хакими,кстати,на все награды и церемонии со своей мамашой таскается,вот там можно тоже эту кричалу зарядить)
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ответ benjamin92
Мадридиста рано или поздно вылезет из человека
Там с ним в одной обойме и ваш барселониста, который в разы хуже по характеру, так что даже не начинай)
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benjamin92
Ответ Чупакабра из Мачу-Пикчу
Там с ним в одной обойме и ваш барселониста, который в разы хуже по характеру, так что даже не начинай)
Дембель не воспитанник, а Хакими пропитан духом Мадрида!
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Zed_patriot
Ответ Simplicissimus
А фотки игроков специально расположили в порядке потемнения?))
сегрегация
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ DEN_is
Вот это во Франции строго всё: даже матерей игроков могут дисквалифицировать)
Надо было следить за воспитанием своих сыновей)
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Roman Araslanov
Ответ Streetbor
Дембеле уже не нравится пропускать матчи из-за травм, они хочет их просто пропускать.
Для Дембеле пропускать матчи из-за травм прошлый век. И он решил выйти на новый уровень)
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