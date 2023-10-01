Дембеле, Коло-Муани, Хакими и Курзава извинились за оскорбительную кричалку про «Марсель» и матерей: «Осознаем влияние наших жестов на зрителей, особенно маленьких»
Игроки «ПСЖ» извинились за оскорбительную кричалку в адрес «Марселя».
Напомним, после победы над «Марселем» с счетом 4:0 в 6-м туре Лиги 1 игроки «ПСЖ» праздновали вместе с болельщиками. Нападающий Рандаль Коло-Муани, вингер Усман Дембеле, а также защитники Ашраф Хакими и Левен Курзава скандировали «Marsellais, unique ta mère», что переводится как «Марсельцы, трахайте своих матерей». Игроки вызваны на заседание дисциплинарной комиссии Лиги 1, которое пройдет 5 октября.
«Неделю назад мы все вместе праздновали на «Парк де Пренс» нашу прекрасную победу. После матча мы позволили себе поддаться эйфории.
Мы четко осознаем влияние наших жестов и слов на зрителей, особенно на самых маленьких. Мы искренне сожалеем о словах, которые не должны были произносить, и хотим принести свои извинения.
В будущем мы сделаем все возможное, чтобы еще больше уважать нашу обязанность вести себя образцово», – говорится в совместном заявлении игроков «ПСЖ».
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