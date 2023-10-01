Дембеле, Коло-Муани, Хакими и Курзава извинились за оскорбительную кричалку про «Марсель» и матерей: «Осознаем влияние наших жестов на зрителей, особенно маленьких»

Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция болельщики Парк де Пренс Левен Курзава Ашраф Хакими Усман Дембеле Рандаль Коло-Муани брань Футбол

Игроки «ПСЖ» извинились за оскорбительную кричалку в адрес «Марселя».

Напомним, после победы над «Марселем» с счетом 4:0 в 6-м туре Лиги 1 игроки «ПСЖ» праздновали вместе с болельщиками. Нападающий Рандаль Коло-Муани, вингер Усман Дембеле, а также защитники Ашраф Хакими и Левен Курзава скандировали «Marsellais, unique ta mère», что переводится как «Марсельцы, трахайте своих матерей». Игроки вызваны на заседание дисциплинарной комиссии Лиги 1, которое пройдет 5 октября.

«Неделю назад мы все вместе праздновали на «Парк де Пренс» нашу прекрасную победу. После матча мы позволили себе поддаться эйфории.

Мы четко осознаем влияние наших жестов и слов на зрителей, особенно на самых маленьких. Мы искренне сожалеем о словах, которые не должны были произносить, и хотим принести свои извинения.

В будущем мы сделаем все возможное, чтобы еще больше уважать нашу обязанность вести себя образцово», – говорится в совместном заявлении игроков «ПСЖ».

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8 комментариев

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Тиджани Бабангида
Глупая и отвратительная выходка. Дисциплинарная комиссия должна вынести серьезное взыскание
+3
0
+3
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Sweeet
Прошу прощенья Марселей, чьих оскорбил я матерей
+3
-2
+1
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Ansu Fati
4 фраера))
0
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0
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Alexander Prime
«Осознаем влияние наших жестов на зрителей, особенно маленьких» особенно маленьких, то есть давали себе отчет во время кричалки.
0
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