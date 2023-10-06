Белотти и Пакета – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы
УЕФА назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
Хавбек «Вест Хэма» Лукас Пакета забил гол в матче с «Фрайбургом» (2:1).
Защитник «Аталанты» Маттео Руджери забил победный гол в матче со «Спортингом» (2:1).
Форвард «Ромы» Андреа Белотти сделал дубль в матче с «Серветтом» (4:0).
Хавбек «Славии» Моймир Хитил сделал дубль в матче с «Шерифом» (6:0).
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