Белотти и Пакета – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы

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УЕФА назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Хавбек «Вест Хэма» Лукас Пакета забил гол в матче с «Фрайбургом» (2:1).

Защитник «Аталанты» Маттео Руджери забил победный гол в матче со «Спортингом» (2:1).

Форвард «Ромы» Андреа Белотти сделал дубль в матче с «Серветтом» (4:0).

Хавбек «Славии» Моймир Хитил сделал дубль в матче с «Шерифом» (6:0).

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