Титов о словах про россиян в Европе: «Я русский, патриот своей страны и главный фанат нашего футбола. Но уровень РПЛ падает, игрокам нужно выходить из зоны комфорта»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Арсен Захарян Футбол

Егор Титов объяснил, почему посоветовал российским игрокам уезжать из РПЛ.

Бывший футболист «Спартака» дал совет молодым футболистам из РПЛ: «Надо убегать, если есть возможность! Как можно скорее. В России нет прогресса». 

– Егор, ваши слова в интервью Sport24 вызвали большой резонанс в СМИ.

– Резонанс, скорее, вызвали не мои слова, а заголовки в других СМИ, вырванные из контекста.

Еще раз повторю: моя фамилия Титов, я русский человек, патриот своей страны и самый главный болельщик российского футбола. Об этом я не раз говорил в своих интервью.

Конечно, я был бы счастлив, если российские футболисты могли бы поступательно развиваться в РПЛ, совершенствоваться в нашей стране и радовать наших болельщиков. Но все мы понимаем, что в последние годы уровень футбола в России падает.

Это не только мое мнение, об этом неоднократно заявляли и тренеры, и футболисты, принимающие участие в чемпионате страны. К нам уже не приезжают Халк, Вицсель, Диарра и Это′О, финансовые условия у нас далеко не те, что были еще 7-10 лет назад. Падает общий уровень турнира, игроки не прогрессируют.

Тот же пример Арсена Захаряна. Вспомните, о чем рассуждали специалисты весь прошлый сезон: «Арсен достиг своего потолка у нас, ему пора уезжать в топ-5 европейских чемпионатов». Дай Бог ему удачи в Ла Лиге, желаю, чтобы Арсен и дальше повышал футбольное образование и смог бы до конца реализовать свой огромный потенциал.

Именно об этом я и говорил, когда советовал нашим футболистам бежать в европейские турниры, если будут оттуда предложения. Еще раз: речь не про географию, а про то, что для прогресса и развития игрокам нужно выходить из зоны комфорта, – сказал Титов. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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12 комментариев

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vel
Забавно, конечно, как люди перед или после того как сказали что-либо критическое или непопулярное стали снова вынуждены вставлять "Я русский, патриот своей страны".

Без этого уточнения, конечно, мало ли что могут подумать всякие Швондеры. Сейчас последние в цене у власти. Сразу доложат.
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Bashibuzuck
Ни убавить, ни прибавить
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Фифа Алекс
куда им идти,в окопы?лешук он пусть идёт,от бывая уже не раз в США против них!
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Император Плутона
сам то далеко ушел? дальше Подмосковья не дошел
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Ковид 07.10.52
Патриоты на каждом углу.
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