Титов о словах про россиян в Европе: «Я русский, патриот своей страны и главный фанат нашего футбола. Но уровень РПЛ падает, игрокам нужно выходить из зоны комфорта»
Егор Титов объяснил, почему посоветовал российским игрокам уезжать из РПЛ.
Бывший футболист «Спартака» дал совет молодым футболистам из РПЛ: «Надо убегать, если есть возможность! Как можно скорее. В России нет прогресса».
– Егор, ваши слова в интервью Sport24 вызвали большой резонанс в СМИ.
– Резонанс, скорее, вызвали не мои слова, а заголовки в других СМИ, вырванные из контекста.
Еще раз повторю: моя фамилия Титов, я русский человек, патриот своей страны и самый главный болельщик российского футбола. Об этом я не раз говорил в своих интервью.
Конечно, я был бы счастлив, если российские футболисты могли бы поступательно развиваться в РПЛ, совершенствоваться в нашей стране и радовать наших болельщиков. Но все мы понимаем, что в последние годы уровень футбола в России падает.
Это не только мое мнение, об этом неоднократно заявляли и тренеры, и футболисты, принимающие участие в чемпионате страны. К нам уже не приезжают Халк, Вицсель, Диарра и Это′О, финансовые условия у нас далеко не те, что были еще 7-10 лет назад. Падает общий уровень турнира, игроки не прогрессируют.
Тот же пример Арсена Захаряна. Вспомните, о чем рассуждали специалисты весь прошлый сезон: «Арсен достиг своего потолка у нас, ему пора уезжать в топ-5 европейских чемпионатов». Дай Бог ему удачи в Ла Лиге, желаю, чтобы Арсен и дальше повышал футбольное образование и смог бы до конца реализовать свой огромный потенциал.
Именно об этом я и говорил, когда советовал нашим футболистам бежать в европейские турниры, если будут оттуда предложения. Еще раз: речь не про географию, а про то, что для прогресса и развития игрокам нужно выходить из зоны комфорта, – сказал Титов.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Без этого уточнения, конечно, мало ли что могут подумать всякие Швондеры. Сейчас последние в цене у власти. Сразу доложат.