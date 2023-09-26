Бускетс о том, что Месси не играет из-за травмы: «Мы не машины и не роботы. Отсутствие лучшего игрока мира – это проблема, обидно всем, а не только фанатам»

Теги МЛС Кубок США Хьюстон Динамо Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу травмы болельщики Серджи Бускетс Интер Майами Здоровье Футбол

Серджи Бускетс высказался о травме Лионеля Месси.

Месси может пропустить финал Открытого кубка США против «Хьюстон Динамо» из-за повреждения. Форвард не принимал участия в финальной тренировке «Интер Майами» перед матчем.

Как сообщает Goal, некоторые болельщики, купившие билеты на матч с «Атлантой» 17 сентября (2:5), который Месси пропустил из-за дискомфорта, были разочарованы отсутствием аргентинца.

«Мы понимаем людей и очень рады, что они приходят, но мы не машины и не роботы. Мы хотели бы играть каждую минуту, но, в конце концов, мы ориентируемся на долгосрочную пользу для команды. Обидно всем, не только фанатам.

Отсутствие лучшего игрока мира – это проблема. Это существенно меняет ситуацию в нашей команде. Мы будем ждать завтрашнего дня и надеяться, что он сможет помочь нам, но если нет, то у нас будут другие игроки, и с их качествами мы постараемся изменить ситуацию, стать лучшей командой и быть готовыми.

Мы знаем, кто он такой. Мы играем [вместе с Месси] уже много лет, знаем друг друга, знаем, чего мы хотим, и стараемся помочь друг другу наилучшим образом. Всегда приятно работать и играть с ним», – сказал полузащитник «Интер Майами».

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11 комментариев

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Domian
Если выиграют творой трофей в сезоне, будет мегаотлично.
Удачи Интеру и Лео.
Далее подтянутся, по сообщениям различных инсайдов, Суарес, Модрич.
Можно будет чемпионство брать.
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Andrey Ashhabadskiy
Бускетс ничего лишнего не сказал, все по делу.
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Великий Алонсо
Ответ Великий Алонсо
Просто интересно, в каких-нибудь матчах бывших игроков, в 50 лет Месси тоже будут называть лучшим игроком мира? Или Бускетс только из комы вышел и думает, что на дворе 2010 год??
Красава, все по факту.
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Leon Betov
Тейлор будет тащить кубок для Майами. Недавно вышел на замену пешему и оформил дубль+ассист
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Роман
Почему у пешего новость набирает 8-10 комментариев. У Роналду 150-180.
Пеший никому неинтересен. Без Роналду он никто. Пора признать.
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