Мухин о забеге Марио после гола «Зенита»: «Это неприемлемо – пробегать мимо скамейки и так радоваться. Не очень хороший поступок»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Максим Мухин Футбол

Максим Мухин оценил радость Марио Фернандеса после гола «Зенита» в игре с ЦСКА.

В 7-м туре Мир РПЛ «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА на «ВЭБ Арене» (1:1). После того, как сравнял счет на 88-й минуте, замененный Фернандес пробежал мимо скамейки ЦСКА к угловому флажку, чтобы отпраздновать гол. При этом другие запасные остались на месте.

– Никак не отреагировал. Дальше пошел.

На самом деле это неприемлемо: пробегать мимо скамейки своей бывшей команды и вот так радоваться… Это не очень хороший поступок.

– Если бы была возможность что-то ему сказать после этого, что бы ты сказал?

– «Как дела у тебя?»

– Это не по теме.

– Нет, да?! Ну, не знаю. Подумал бы, что сказать, – сказал полузащитник ЦСКА Максим Мухин.

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5 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Неприемлемо высказываться Максиму Мухину, два дня как футболисту, о том, что нормально, а что нет. От ЦСКА уже высказались Игорь и руководство. Не по Максимке шапка
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jqzn88xn6n
Петушиный поступок..
-добавил Дзюба
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Тиджани Бабангида
К сожалению в нравственных качествах многих хороших футболистов приходится разочаровываться все чаще и чаще
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Валерий Рзянин
Ответ Очки Дани Алвеса
Неприемлемо высказываться Максиму Мухину, два дня как футболисту, о том, что нормально, а что нет. От ЦСКА уже высказались Игорь и руководство. Не по Максимке шапка
Напомни пожалуйста, кто там тебя поставил ответственным за то, что кому говорить приемлемо, а кому нет?

Задали вопрос. Он ответил высказав своё мнение. И мнение довольно адекватное по спортивному принципу. Ещё раз - ЗАДАЛИ ВОПРОС!! ФУТБОЛИСТУ о футбольной ситуации! О бывшем одноклубнике. Дядь, шапки разные нужны, шапки разные важны!
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