Мухин о забеге Марио после гола «Зенита»: «Это неприемлемо – пробегать мимо скамейки и так радоваться. Не очень хороший поступок»
Максим Мухин оценил радость Марио Фернандеса после гола «Зенита» в игре с ЦСКА.
В 7-м туре Мир РПЛ «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА на «ВЭБ Арене» (1:1). После того, как сравнял счет на 88-й минуте, замененный Фернандес пробежал мимо скамейки ЦСКА к угловому флажку, чтобы отпраздновать гол. При этом другие запасные остались на месте.
– Никак не отреагировал. Дальше пошел.
На самом деле это неприемлемо: пробегать мимо скамейки своей бывшей команды и вот так радоваться… Это не очень хороший поступок.
– Если бы была возможность что-то ему сказать после этого, что бы ты сказал?
– «Как дела у тебя?»
– Это не по теме.
– Нет, да?! Ну, не знаю. Подумал бы, что сказать, – сказал полузащитник ЦСКА Максим Мухин.
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-добавил Дзюба
Задали вопрос. Он ответил высказав своё мнение. И мнение довольно адекватное по спортивному принципу. Ещё раз - ЗАДАЛИ ВОПРОС!! ФУТБОЛИСТУ о футбольной ситуации! О бывшем одноклубнике. Дядь, шапки разные нужны, шапки разные важны!