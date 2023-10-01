Мухин о забеге Марио после гола «Зенита»: «Это неприемлемо – пробегать мимо скамейки и так радоваться. Не очень хороший поступок»

Максим Мухин оценил радость Марио Фернандеса после гола «Зенита» в игре с ЦСКА.

В 7-м туре Мир «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА на «ВЭБ Арене» (1:1). После того, как сравнял счет на 88-й минуте, замененный Фернандес пробежал мимо скамейки ЦСКА к угловому флажку, чтобы отпраздновать гол. При этом другие запасные остались на месте.

– Никак не отреагировал. Дальше пошел.

На самом деле это неприемлемо: пробегать мимо скамейки своей бывшей команды и вот так радоваться… Это не очень хороший поступок.

– Если бы была возможность что-то ему сказать после этого, что бы ты сказал?

– «Как дела у тебя?»

– Это не по теме.

– Нет, да?! Ну, не знаю. Подумал бы, что сказать, – сказал полузащитник ЦСКА Максим Мухин.

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