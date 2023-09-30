Марио получил травму и был заменен на 9-й минуте матча с «Оренбургом», проходящем на единственном в РПЛ стадионе с искусственным газоном
Марио Фернандес из-за травмы не смог доиграть матч «Зенита» с «Оренбургом».
В начале матча 10-го тура Мир РПЛ защитник петербуржцев получил повреждение после борьбы за мяч. Он не смог продолжить игру, на 9-й минуте вместо него вышел Алексей Сутормин.
Это 12-й матч Фернандеса за «Зенит» после возвращения в РПЛ. Статистику экс-игрока ЦСКА можно найти здесь.
Отметим, что стадион «Газовик» – единственный в РПЛ с искусственным газоном.
Главное из интервью Марио: обижен на ЦСКА, зря поехал в Бразилию. Не жалеет, что так праздновал гол за «Зенит»
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В Оренбурге зимой до -40 в последний год было, летом - до +40, стадион открытый. Климат На Урале и ДВ совсем не такой, как в Московском часовом поясе. Какой агроном в таком режиме сможет держать поле в тонусе? И какие затраты на натуральное поле будут, если с искусственным не будет вообще проблем.