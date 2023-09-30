Марио получил травму и был заменен на 9-й минуте матча с «Оренбургом», проходящем на единственном в РПЛ стадионе с искусственным газоном

Марио Фернандес из-за травмы не смог доиграть матч «Зенита» с «Оренбургом».

В начале матча 10-го тура Мир защитник петербуржцев получил повреждение после борьбы за мяч. Он не смог продолжить игру, на 9-й минуте вместо него вышел .

Это 12-й матч за «Зенит» после возвращения в РПЛ. Статистику экс-игрока ЦСКА можно найти здесь.

Отметим, что стадион «Газовик» – единственный в РПЛ с искусственным газоном.

Главное из интервью Марио: обижен на ЦСКА, зря поехал в Бразилию. Не жалеет, что так праздновал гол за «Зенит»

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