Марио получил травму и был заменен на 9-й минуте матча с «Оренбургом», проходящем на единственном в РПЛ стадионе с искусственным газоном

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Оренбург стадион Газовик Марио Фернандес Алексей Сутормин Футбол

Марио Фернандес из-за травмы не смог доиграть матч «Зенита» с «Оренбургом».

В начале матча 10-го тура Мир РПЛ защитник петербуржцев получил повреждение после борьбы за мяч. Он не смог продолжить игру, на 9-й минуте вместо него вышел Алексей Сутормин.

Это 12-й матч Фернандеса за «Зенит» после возвращения в РПЛ. Статистику экс-игрока ЦСКА можно найти здесь.

Отметим, что стадион «Газовик» – единственный в РПЛ с искусственным газоном.

Главное из интервью Марио: обижен на ЦСКА, зря поехал в Бразилию. Не жалеет, что так праздновал гол за «Зенит»

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19 комментариев

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Ярик01
Ответ Dronetz02
В чем проблема уложить нормальный газон, я не понимаю?
Преимущества домашнего поля не будет, затраты на содержание поднимутся , одни минусы для Оренбурга
+23
-1
+22
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Ярик01
Его, кстати, в ЦСКА неоднократно и не пускали на искусственные поля, чем в Зените думают
+18
-1
+17
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Рокко Сиффредди
Ну, пару недель тренировки ему не будут мешать подбухнуть.
+5
-1
+4
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Dronetz02
В чем проблема уложить нормальный газон, я не понимаю?
+8
-5
+3
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Франческо Тотти
Ответ Dronetz02
В чем проблема уложить нормальный газон, я не понимаю?
Проблема в том, что считать, что источник всех бед - искусственное поле.
В Оренбурге зимой до -40 в последний год было, летом - до +40, стадион открытый. Климат На Урале и ДВ совсем не такой, как в Московском часовом поясе. Какой агроном в таком режиме сможет держать поле в тонусе? И какие затраты на натуральное поле будут, если с искусственным не будет вообще проблем.
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+3
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Гусеконь
так он же приехал чтобы в банкомат ходить за деньгами, а не играть
+4
-2
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Злобный Конь
Организм ослаблен алкоголем,вот и высокая травмированность. Никто больше из бразильцев "Зенита" ,как и прочих игроков петербургского клуба, там не травмирован.
+5
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Nick Crosier
Чужда русскому искуственная трава.
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stepan_toporov@mail.ru
Ответ Dronetz02
В чем проблема уложить нормальный газон, я не понимаю?
Он расти не будет из-за особенностей стадиона. Там глобальная проблема
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Mixos Demid
Ответ Dronetz02
В чем проблема уложить нормальный газон, я не понимаю?
В климате.
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luckyanov
Обычно, если у человека есть чувство вины, то он подспудно притягивает какие-то проблемы….
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Mixos Demid
Ответ Ярик01
Его, кстати, в ЦСКА неоднократно и не пускали на искусственные поля, чем в Зените думают
Семаком.
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Mixos Demid
Ответ Гусеконь
так он же приехал чтобы в банкомат ходить за деньгами, а не играть
А потом в Красное&Белое за покупками!
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