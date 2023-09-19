Орлов об отставке Хохлова из «Сочи»: «Лицо у него не выражало ничего тренерского. Харизмы не хватает»

Геннадий Орлов высказался об отставке Дмитрия Хохлова из «Сочи».

— Увольнение Хохлова после поражения от красно-белых стало неожиданностью?

— Да нет, как-то у него все это выходило невзрачно. Что он хотел – ничего непонятно. Да и лицо у него не выражало ничего тренерского. Какой-то он… Харизмы не хватает. А харизма для тренера – когда все игроки понимают, чего он хочет. И это называется команда единомышленников. И к этому надо стремиться.

Вот у – команда единомышленников. Они все понимают, что он хочет. И тот, кто здорово тренируется – тот прогрессирует. Вы посмотрите, в какой форме « » вышел после этого перерыва? В прекрасной форме! Значит, у них тренировочный процесс хорошо поставлен, – сказал комментатор.

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