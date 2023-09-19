Орлов об отставке Хохлова из «Сочи»: «Лицо у него не выражало ничего тренерского. Харизмы не хватает»

Теги Зенит Сергей Семак Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия Геннадий Орлов Сочи Футбол

Геннадий Орлов высказался об отставке Дмитрия Хохлова из «Сочи».

— Увольнение Хохлова после поражения от красно-белых стало неожиданностью?

— Да нет, как-то у него все это выходило невзрачно. Что он хотел – ничего непонятно. Да и лицо у него не выражало ничего тренерского. Какой-то он… Харизмы не хватает. А харизма для тренера – когда все игроки понимают, чего он хочет. И это называется команда единомышленников. И к этому надо стремиться.

Вот у Семака – команда единомышленников. Они все понимают, что он хочет. И тот, кто здорово тренируется – тот прогрессирует. Вы посмотрите, в какой форме «Зенит» вышел после этого перерыва? В прекрасной форме! Значит, у них тренировочный процесс хорошо поставлен, – сказал комментатор.

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9 комментариев

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selso99
Это можно сказать про 90 процентов наших физруков. Ни с журналистами общаться, ни с болельщиками не могут, внешний вид никакой. Что они там до футболистов донести могут...
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AIBOLIT66
Да, лицо Бывалого...
ну, если в Динамо не получилось, зачем Сочи снова наступает на те же грабли?
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Любовь Мелехова
Одной харизмы мало, надо еще и инструмент иметь, которым мыслить.
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Пользователь Имени
Это если аргументы: "не играл", "чеканить не умеет" не прокатили, а у Мостового появился серьезный конкурент )
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CapSUArmy
Отправьте Семака в Сочи - посмотрим на его лицо и харизму там…
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Мельников Михаил
Ответ Мельников Михаил
Только наших? Это большая часть профессиональных тренеров в принципе.
А главное минусов лепят.. Вы думаете, в условном чемпионате Чехии все тренеры сплошь интеллектуалы с одухотворенным лицом, или бруталы мотиваторы с огнем в глазах и идеальной бородой после трудов цирюльника?
Кончайте мерять профессиональный футбол топ-лигами.
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