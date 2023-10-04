Сочи — Зенит: прогноз на матч 7 октября 2023, РПЛ

В рамках 11 тура чемпионата России по футболу сыграют «Сочи» — «Зенит». Игра пройдет 7 октября в Сочи на поле стадиона «Фишт». Начало встречи в 14:00 по московскому времени.

Действующий чемпион получил статус явного фаворита игры. Сине-бело-голубые проиграли в двух последних турах РПЛ и намерены прервать неудачную серию. «Сочи» сменил главного тренера, но это не помогло команде изменить серию неудач. Черноморский клуб проиграл в пяти последних играх чемпионата, забив в этих матчах всего один гол.

В прошлом сезоне «Сочи» сумел взять очки в домашней игре. Матч завершился вничью 1:1. На выезде черноморская команда проиграла со счетом 0:7. Всего в рамках РПЛ команды провели восемь игр: одна победа «Сочи», две ничьи и пять поражений. На домашней арене у «Сочи» две ничьи и два поражения. Ничьи пришлись на два последних чемпионата.

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Рекомендованная ставка: победа «Зенита» с форой -1,5, ИТБ2 «Зенита», «обе забьют — нет», ИТМ0,5 «Сочи».

Сочи

Последний официальный матч команды прошел в рамках Кубка России. «Сочи» на домашней арене проиграл «Оренбургу» 1:2. Хозяева первыми открыли счет. на 17 минуте отличился Артем Мещанинов. Еще в первом тайме гости сравняли счет благодаря голу Владимира Обухова с пенальти. Во втором тайме победу гостям принес точный удар Джимми Марина на 63 минуте.

В Кубке России команда идет на последнем месте в группе, но еще сохраняет шансы на выход в плей-офф. В чемпионате страны у «Сочи» две домашние победы над «Балтикой» и «Ростовом». В остальных матчах черноморцы проиграли. С 6 очками «Сочи» на последнем месте в турнирной таблице. Разница голов 9:16. Меньше «Сочи» забил только «Факел» — 7.

Результаты «Сочи» в пяти играх:

Кубок России, «Сочи» — «Оренбург» 1:2;

РПЛ, «Факел» — «Сочи» 2:0;

РПЛ, «Крылья Советов» — «Сочи» 2:1;

Кубок России, ЦСКА — «Сочи» 1:1, СП 4:2;

РПЛ, «Спартак» — «Сочи» 1:0.

На официальном уровне у черноморского клуба девять поражений и одна победа в 10 играх. Два поражения в серии пенальти. Разница голов 8:15. На домашней арене у команды четыре победы, ничья и пять поражений. Разница голов 13:9.

Интересные статистические факты по игре «Сочи»:

Самые результативные игроки команды — Мигел Силвейра 2+3, Мартин Крамарич 3+1, Кристиан Нобоа 3+0, Лука Джорджевич 1+1;

«Сочи» проигрывает 8 матчей подряд;

У «Сочи» 9 поражений в 10 официальных встречах;

В трех играх команда пропускает более гола;

«Сочи» не обыгрывает «Зенит» в домашних играх РПЛ;

«Сочи» не играет вничью в 10 турах РПЛ;

На домашней арене команда забивает в 6 из 7 матчах чемпионата;

«Сочи» пропускает первой в 5 играх чемпионата.

В лазарете команды Кирилл Кравцов и Ваня Дркушич.

Прогноз на матч Урал – Локомотив

Зенит

В рамках групповой стадии Кубка России «Зенит» взял три очка в домашней игре с «Балтикой». Победа со счетом 2:1. В первом тайме команды обменялись голами. На 18 минуте забил Иван Сергеев, на 24 отличился арендованный у ЦСКА Кристиан Бистрович. Победу подопечным Сергея Семака принес точный удар Ду Кейроса на 64 минуте.

В Кубке России команда занимает первое место в квартете и уже обеспечила себе выход в плей-офф с первого или второго места. В чемпионате страны команда пока не в топ-3. «Зенит» проиграл в двух последних турах. Всего у команды три поражения. Два проигрыша пришлись на домашние игры со столичными «Динамо» и «Локомотивом». Всего в 10 играх три поражения, две ничьи и пять побед. Разница голов 20:11. С 17 очками команда на 4 месте. Отставание от лидирующего «Краснодара» 7 очков.

Результаты «Зенита» в пяти последних встречах:

Кубок России, «Зенит» — «Балтика» 2:1;

РПЛ, «Оренбург» — «Зенит» 3:1;

РПЛ, «Зенит» — «Локомотив» 1:2;

Кубок России, «Ахмат» — «Зенит» 3:3, СП 2:4;

РПЛ, «Рубин» — «Зенит» 0:3.

На официальном уровне у «Зенита» шесть побед, ничья и три поражения в 10 играх. Разница голов 20:12. На выезде у сине-бело-голубых пять побед, три ничьи и два поражения. Разница голов 16:11.

Интересные статические факты по игре «Зенита»:

Самые результативные игроки команды Матео Кассьерра 9+1, Иван Сергеев 7+0, Клаудиньо 3+2, Густаво Мантуан 3+1, Вендел 2+2;

В основное время у «Зенита» одна победа в 5 гостевых играх;

Обе команды забивают в четырех и 5 из 6 матчах «Зенита»;

Как минимум 3 гола забивается в 5 из 6 матчах команды в РПЛ;

«Зенит» не проигрывает в 10 из 11 гостевых матчах в чемпионате;

«Зенит» не проигрывает «Сочи» в 7 из 8 матчах;

«Зенит» забивает в 10 играх.

В лазарете команды Роберт Ренан и Андрей Мостовой. Под вопросом участие в матче Вячеслава Караваева и Марио Фернандеса.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ Сочи — Зенит

Гости ожидаемо получили статус фаворита игры. «Зенит» всего один раз проиграл «Сочи» в очных встречах. Черноморцы на домашней арене не обыгрывали «Зенит». «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице и проигрывает в 9 последних официальных матчах.

Коэффициенты на матч «Сочи» — «Зенит» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Сочи» — 6,54;

Ничья — 4,17;

Победа «Зенита» — 1,53;

ТБ2,5 — 1,89;

ТМ2,5 —1,95;

«Обе забьют — да» — 1,93;

«Обе забьют — нет» — 1,88.

Спад в игре «Сочи» затянулся. Увольнение главного тренера не встряхнуло команду. Сейчас командой руководит Александр Точилин, который уже был главным тренером черноморского клуба, когда тот перешел из ФНЛ в РПЛ. «Зенит» с учетом кадровых проблем проводит не самый лучший сезон. Команда только на четвертом месте и уже проиграла два домашних матчах в чемпионате. Несмотря на все сложности с составом и последними результатами у «Зенита» большие шансы увезти домой три очка. Разница в классе между соперниками большая, осталось подтвердить ее на поле. Для ставки на матч можно выбрать победу «Зенита» плюс ТБ1,5 и победу «Зенита» с форой -1,5. Букмекерская контора BetBoom предлагает коэффициенты 1,73 и 2,58 на эти исходы.

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