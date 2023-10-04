Где смотреть Краснодар – Ростов, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 7 октября

Теги Ростов премьер-лига Россия Краснодар Футбол

В субботу, 7 октября, сыграют Краснодар и Ростов в 11 туре РПЛ 2023/2024.

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Во сколько играют Краснодар – Ростов

  • Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Краснодар – Ростов

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