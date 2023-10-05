Гонорары судей РПЛ повысят почти в 2 раза до уровня весны 2023-го. Главный арбитр будет получать 200 тысяч рублей за матч, ассистенты и судья ВАР – по 100 тысяч

Арбитрам Мир РПЛ с 11-го тура повысят гонорары за работу на матчах.

С 1-го по 10-й тур главный арбитр получал 115 тысяч рублей за матч, каждый из помощников судей – по 55 тысяч, резервный арбитр – 25 тысяч, судья ВАР – 57,5 тысячи, арбитр АВАР – 28,75 тысячи.

По информации « », с 11-го тура, матчи которого пройдут в эти выходные, гонорары вернутся на уровень весны этого года, до их временного понижения.

Главный арбитр будет получать 200 тысяч рублей за один матч, помощники арбитра и судья ВАР – 100 тысяч рублей, судья АВАР – 50 тысяч. Вознаграждение резервного арбитра за один матч останется на уровне 25 тысяч рублей.

Гонорар инспекторов также возрастет с 35 до 50 тысяч рублей за матч. Кроме тог, судьи и ассистенты, допущенные к работе в РПЛ, продолжат получать ежемесячное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.

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