Гонорары судей РПЛ повысят почти в 2 раза до уровня весны 2023-го. Главный арбитр будет получать 200 тысяч рублей за матч, ассистенты и судья ВАР – по 100 тысяч

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Арбитрам Мир РПЛ с 11-го тура повысят гонорары за работу на матчах.

С 1-го по 10-й тур главный арбитр получал 115 тысяч рублей за матч, каждый из помощников судей – по 55 тысяч, резервный арбитр – 25 тысяч, судья ВАР – 57,5 тысячи, арбитр АВАР – 28,75 тысячи.

По информации «СЭ», с 11-го тура, матчи которого пройдут в эти выходные, гонорары вернутся на уровень весны этого года, до их временного понижения.

Главный арбитр будет получать 200 тысяч рублей за один матч, помощники арбитра и судья ВАР – 100 тысяч рублей, судья АВАР – 50 тысяч. Вознаграждение резервного арбитра за один матч останется на уровне 25 тысяч рублей.

Гонорар инспекторов РПЛ также возрастет с 35 до 50 тысяч рублей за матч. Кроме тог, судьи и ассистенты, допущенные к работе в РПЛ, продолжат получать ежемесячное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.

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9 комментариев

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Gustav Forsberg
мда, так-то копейки по сравнению со всеми людьми их окружающими
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kutavlik
Чем хуже работают, тем выше зарплата!!!!
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Mike 60
Риторический вопрос : а уровень судейства при этом тоже повысится ? ))
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Wiley Fox
Да им плевать

Родня карасева на пенальти и КК поднимает миллионы за матч на ставках
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Aleksey Yashin
С такими гонорарами свои билборды на Таймс-сквер особенно не поразмещаешь конечно
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судить не могут, а зарплаты повышают...
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Dinamik1
Мало добавили надо больше.Чем больше косячишь тем больше получаешь.
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Andrew Chepaylo
Ответ Gustav Forsberg
мда, так-то копейки по сравнению со всеми людьми их окружающими
А по сравнению с обычными людьми? раз в 10-15 больше?
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Gustav Forsberg
Ответ Andrew Chepaylo
А по сравнению с обычными людьми? раз в 10-15 больше?
с окружающими коллегами по футболу.
Футболистами, функционерами, итп
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