Судьям РПЛ снизили гонорары до октября («СЭ»)
Судьям РПЛ снизили гонорары до октября.
Суммы, которые будут получать арбитры за судейство матчей чемпионата России, вернулись на уровень первой части прошлого сезона, как сообщает «Спорт-Экспресс».
С 1-го по 10-й тур арбитры будут получать по 115 тысяч рублей за одну игру Мир РПЛ, каждый из помощников судей – по 55 тысяч, резервный – 25 тысяч, видеоарбитр (ВАР) – 57,5 тысячи, ассистент видеоарбитра (АВАР) – 28,75 тысячи.
С 11-го тура, матчи которого пройдут в первой декаде октября, гонорары снова будут увеличены – до уровня весны этого года.
Арбитрам станут платить по 200 тысяч рублей за одну игру, каждому из помощников судьи – по 100 тысяч, ВАР – 100 тысяч, АВАР – 50 тысяч. Вознаграждение резервного не изменится.
Напомним, что судьи и ассистенты, входящие в список допущенных к работе в РПЛ, получают ежемесячное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. В Melbet Первой лиге эта сумма составляет 11 тысяч.
Кроме того, гонорар инспекторов РПЛ будет увеличен с 35 тысяч до 50 тысяч. Это произойдет не с 20-го тура чемпионата России, как сообщалось ранее, а с 11-го.
9 комментариев