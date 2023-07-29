Судьям РПЛ снизили гонорары до октября («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия Организация РПЛ судьи Спорт-Экспресс деньги Футбол

Судьям РПЛ снизили гонорары до октября.

Суммы, которые будут получать арбитры за судейство матчей чемпионата России, вернулись на уровень первой части прошлого сезона, как сообщает «Спорт-Экспресс». 

С 1-го по 10-й тур арбитры будут получать по 115 тысяч рублей за одну игру Мир РПЛ, каждый из помощников судей – по 55 тысяч, резервный – 25 тысяч, видеоарбитр (ВАР) – 57,5 тысячи, ассистент видеоарбитра (АВАР) – 28,75 тысячи.

С 11-го тура, матчи которого пройдут в первой декаде октября, гонорары снова будут увеличены – до уровня весны этого года.

Арбитрам станут платить по 200 тысяч рублей за одну игру, каждому из помощников судьи – по 100 тысяч, ВАР – 100 тысяч, АВАР – 50 тысяч. Вознаграждение резервного не изменится.

Напомним, что судьи и ассистенты, входящие в список допущенных к работе в РПЛ, получают ежемесячное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. В Melbet Первой лиге эта сумма составляет 11 тысяч.

Кроме того, гонорар инспекторов РПЛ будет увеличен с 35 тысяч до 50 тысяч. Это произойдет не с 20-го тура чемпионата России, как сообщалось ранее, а с 11-го.

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9 комментариев

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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
а что так?
+8
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Jadie James
И 4-5 матча минимум в месяц, так? То есть судья может поднять за месяц 1 млн? И эти уроды ещё допускают ошибки??
+8
-2
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Mihail0910
Нормально судьи на ВАРе получают по 57 к за то, что сидят в инстаграме и тёлкам лайки ставят.
+5
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Нефанатик
«А что, тут еще и зарплату платили?»
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Матвей Суицидин
Если дать человеку рыбу, он будет сыт один день, если дать человеку удочку, он будет сыт всегда.
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Ксяоми Ноутов
Ну сейчас обидятся и начнут халтурить судейки.
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Опа, Митяй
Свисток дали, дальше крутитесь сами
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Алик 67
Чтобы я так жил
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