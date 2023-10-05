Пеп о 3:1 с «Лейпцигом»: «Все было идеально. В мае «Ман Сити» еще будет в ЛЧ, надеюсь»
Пеп Гвардиола подвел итоги матча «Ман Сити» с «РБ Лейпциг».
Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 3:1.
«Мы провели фантастический матч во всех аспектах. Все было идеально. Все, кто вышел на замену, выходили со скамейки запасных с улыбкой, не жалуясь, что не вышли в стартовом составе».
О Рико Льюисе
«Он удивительный, выдающийся игрок. Я работаю тренером уже много лет – трудно найти кого-то похожего на него, кто так хорошо двигается. Ему 18 лет. Он великолепен».
О двух поражениях подряд в предыдущих матчах
«Не буду судить о своей команде по результатам. В обоих матчах мы показали не лучшие результаты, но это непросто, когда обе команды обороняются с 10 игроками в штрафной площади. Это случается. Есть еще много матчей.
Если вы думаете, что я буду сомневаться в своих игроках, вы ошибаетесь. Я безоговорочно доверяю этим ребятам. Они доказывают это.
Мы готовимся к матчу с «Арсеналом», потом отдыхаем – и, надеюсь, в мае мы все еще будем в этом соревновании», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью TNT Sports.
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