Пеп о 3:1 с «Лейпцигом»: «Все было идеально. В мае «Ман Сити» еще будет в ЛЧ, надеюсь»

Пеп Гвардиола подвел итоги матча «Ман Сити» с «РБ Лейпциг».

Во 2-м туре группового этапа « » одержал победу со счетом 3:1.

«Мы провели фантастический матч во всех аспектах. Все было идеально. Все, кто вышел на замену, выходили со скамейки запасных с улыбкой, не жалуясь, что не вышли в стартовом составе».

О Рико Льюисе

«Он удивительный, выдающийся игрок. Я работаю тренером уже много лет – трудно найти кого-то похожего на него, кто так хорошо двигается. Ему 18 лет. Он великолепен».

О двух поражениях подряд в предыдущих матчах

«Не буду судить о своей команде по результатам. В обоих матчах мы показали не лучшие результаты, но это непросто, когда обе команды обороняются с 10 игроками в штрафной площади. Это случается. Есть еще много матчей.

Если вы думаете, что я буду сомневаться в своих игроках, вы ошибаетесь. Я безоговорочно доверяю этим ребятам. Они доказывают это.

Мы готовимся к матчу с « », потом отдыхаем – и, надеюсь, в мае мы все еще будем в этом соревновании», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью TNT Sports.

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