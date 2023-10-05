Пеп о 3:1 с «Лейпцигом»: «Все было идеально. В мае «Ман Сити» еще будет в ЛЧ, надеюсь»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола РБ Лейпциг Рико Льюис Футбол

Пеп Гвардиола подвел итоги матча «Ман Сити» с «РБ Лейпциг».

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 3:1.

«Мы провели фантастический матч во всех аспектах. Все было идеально. Все, кто вышел на замену, выходили со скамейки запасных с улыбкой, не жалуясь, что не вышли в стартовом составе».

О Рико Льюисе

«Он удивительный, выдающийся игрок. Я работаю тренером уже много лет – трудно найти кого-то похожего на него, кто так хорошо двигается. Ему 18 лет. Он великолепен».

О двух поражениях подряд в предыдущих матчах

«Не буду судить о своей команде по результатам. В обоих матчах мы показали не лучшие результаты, но это непросто, когда обе команды обороняются с 10 игроками в штрафной площади. Это случается. Есть еще много матчей.

Если вы думаете, что я буду сомневаться в своих игроках, вы ошибаетесь. Я безоговорочно доверяю этим ребятам. Они доказывают это.

Мы готовимся к матчу с «Арсеналом», потом отдыхаем – и, надеюсь, в мае мы все еще будем в этом соревновании», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью TNT Sports.

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12 комментариев

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Ваня Кабанов
Ответ rigobersong
Вот смотришь как довольно обычный бегунок Доку у Пепа прогрессирует, и так обидно, что он с Санчо не поработал, а всего-то нужно было немного Джейдону подождать и сейчас бы никакие Грилиши там не играли:)
Видимо, заметил проблемы в поведении Санчо ещё тогда, поэтому решил с ним не работать. Судя по всему, Доку более послушный игрок, беспрекословно следующий указам Пепа.
+12
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+12
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rigobersong
Вот смотришь как довольно обычный бегунок Доку у Пепа прогрессирует, и так обидно, что он с Санчо не поработал, а всего-то нужно было немного Джейдону подождать и сейчас бы никакие Грилиши там не играли:)
+16
-11
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Ман Сити
Льюис для своего возраста очень круто мяч продвигает вперед. Но в обороне все еще очень слаб, надо наверстать и может топом стать
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несахар
лысый шарлатан, дай и другим командам выиграть лигу чемпионов
+2
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ rigobersong
Вот смотришь как довольно обычный бегунок Доку у Пепа прогрессирует, и так обидно, что он с Санчо не поработал, а всего-то нужно было немного Джейдону подождать и сейчас бы никакие Грилиши там не играли:)
Да, Пеп и Фунтика превращал в топ-игрока. Правда, его кривой прицел не смог переделать, но даже так попка феерил😎
+2
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Владимир Владимирович
Лучший тренер в истории футбола, ну ладно, за последние 20 лет точно
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#SharkTeam
В мае это сезона будет финал на Уэмбли. Ждем
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Carrier14
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Да, Пеп и Фунтика превращал в топ-игрока. Правда, его кривой прицел не смог переделать, но даже так попка феерил😎
Кто такой Фунтик?
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Артур Мкртычян
Ответ Carrier14
Кто такой Фунтик?
Рахим Стерлинг скорее всего.
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ubAA
Ответ Владимир Владимирович
Лучший тренер в истории футбола, ну ладно, за последние 20 лет точно
Факт
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