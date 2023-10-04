Гвардиола о «Сити»: «Стало сложнее, потому что требования выше. После вылета из Кубка лиги меня спрашивали: «Разочарованы, что не выиграли квадрупл?» Вы серьезно?»
Пеп Гвардиола высказался о растущих требованиях по отношению к «Манчестер Сити».
«Нужен немедленный результат. Стало сложнее, потому что требования выше. Требования от руководителей клубов, боссов, медиа, фанатов. Они хотят больше и больше, нужно подняться еще выше.
В день, когда мы вылетели [из Кубка лиги], и «Ньюкасл» полностью заслужил победу, у меня спрашивали: «Разочарованы ли вы, что не выиграли квадрупл?» Вы серьезно? Это слишком», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Пеп о календаре: «Я не тренер – тренировок на поле у меня нет, времени на анализ – тоже. Чтобы приготовить хорошую еду, нужно время. Микроволновка – не то же самое»
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