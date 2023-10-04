Гвардиола о «Сити»: «Стало сложнее, потому что требования выше. После вылета из Кубка лиги меня спрашивали: «Разочарованы, что не выиграли квадрупл?» Вы серьезно?»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок английской лиги Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о растущих требованиях по отношению к «Манчестер Сити».

«Нужен немедленный результат. Стало сложнее, потому что требования выше. Требования от руководителей клубов, боссов, медиа, фанатов. Они хотят больше и больше, нужно подняться еще выше.

В день, когда мы вылетели [из Кубка лиги], и «Ньюкасл» полностью заслужил победу, у меня спрашивали: «Разочарованы ли вы, что не выиграли квадрупл?» Вы серьезно? Это слишком», – сказал главный тренер «Манчестер Сити». 

Пеп о календаре: «Я не тренер – тренировок на поле у меня нет, времени на анализ – тоже. Чтобы приготовить хорошую еду, нужно время. Микроволновка – не то же самое»

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Квадрупл - больная тема для английских команд
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эксперимент
Я тоже угарал. Для Сити теперь не выиграть квадрупл = провальный сезон)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий
А если заявиться в следующем сезоне на кубок матч тв, то можно претендовать на пентупл
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BiG ^SiZe^
что за квадрупл? объясните пж я из пещеры только
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Vićtor Diaź
Ну странноватый тезис от Пепа. Спортсмены ведь должны быть максималистами, а квадрупл выиграло мизерное число команд. Как мне кажется, любой хотел бы стать тем, кто выиграл все турниры в одном сезоне, в которых принимал участие. Так что Пеп тут не совсем честен
Кому должны?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий