«Ньюкасл» выиграл 4 матча подряд с общим счетом 15:1
«Ньюкасл» выиграл 4 матча подряд.
Сегодня команда Эдди Хау разгромила «ПСЖ» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (4:1).
Это четвертая победа «сорок» подряд – ранее они обыграли «Шеффилд Юнайтед» (8:0), «Манчестер Сити» (1:0) и «Бернли» (2:0).
8 октября «Ньюкасл» сыграет с «Вест Хэмом» в рамках 8-го тура АПЛ.
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