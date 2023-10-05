«Ньюкасл» выиграл 4 матча подряд с общим счетом 15:1

Теги ПСЖ Ньюкасл премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эдди Хау Футбол

«Ньюкасл» выиграл 4 матча подряд.

Сегодня команда Эдди Хау разгромила «ПСЖ» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (4:1). 

Это четвертая победа «сорок» подряд – ранее они обыграли «Шеффилд Юнайтед» (8:0), «Манчестер Сити» (1:0) и «Бернли» (2:0).

8 октября «Ньюкасл» сыграет с «Вест Хэмом» в рамках 8-го тура АПЛ

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18 комментариев

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Maxim Naumov
Ньюкасл в «группе смерти»:
- Это не меня заперли с вами, это вас заперли со мной!
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Отец Абду
Молодцы, Ньюкасл! Сантьяго Муньес и Гэвин Харрис гордятся вами...
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saynaraboy
Сороки взлетели
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Makeav
Вообще даже не похоже что это проект шейхов. Не безумные траты на все что блестит, а грамотная трансферная компания, не самый именитый тренер, но хороший. Клуб плавно развивается и притом гораздо быстрее, чем это делали в своё время сити и псж.
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Владимир Владимирович
Ну вот, красавцы, грамотные трансферы, грамотное руководство и главный тренер тоже на букву г-грамотный. Быть в топ4 по итогу сезона в нынешнем апл дорого стоит, где даже Брайтон и Астон Вилла запросто могут тебя затоптать, не говоря уже о большой шестёрке
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S100 Winner
Ответ Maxim Naumov
Ньюкасл в «группе смерти»: - Это не меня заперли с вами, это вас заперли со мной!
Фаны Милана злорадствовали и смеялись над Ньюкаслом после ничьи с ним, а в итоге не имеют ни одной победы в текущем розыгрыше ЛЧ, в то время как у новичка ЛЧ Ньюкасла 4 очка в группе смерти, причём с разгромом над ПСЖ, недавним финалистом турнира. Карма настигла итальянских зазнавшихся выпендрёжников
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madrilenos
Сороки должны брать дома 9 очков и выходит из группы с первого места. скорее всего так и будет.
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#SharkTeam
Ответ S100 Winner
Фаны Милана злорадствовали и смеялись над Ньюкаслом после ничьи с ним, а в итоге не имеют ни одной победы в текущем розыгрыше ЛЧ, в то время как у новичка ЛЧ Ньюкасла 4 очка в группе смерти, причём с разгромом над ПСЖ, недавним финалистом турнира. Карма настигла итальянских зазнавшихся выпендрёжников
Похоже история не помогает выигрывать здесь и сейчас
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#SharkTeam
Набирают ход. А я говорил про них)
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Газонокосильщик Хави
Вместо воротчика думаю можно мешок с картошкой поставить
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sintenced
Спасибо, я предлагал такую новость еще после прошлого матча.
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GiovanniX
Ньюкасл когда в чемпионате выиграл 8:0, все голы разные игроки забили. Сегодня 4 гола и 3 паса снова все разные игроки
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Николай Блясов
Ох уж Этот Месси... опять не было видно тегом весь матч...
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