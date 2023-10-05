«Ньюкасл» выиграл 4 матча подряд с общим счетом 15:1

«Ньюкасл» выиграл 4 матча подряд.

Сегодня команда разгромила « » во 2-м туре группового этапа чемпионов (4:1).

Это четвертая победа «сорок» подряд – ранее они обыграли «Шеффилд Юнайтед» (8:0), «Манчестер Сити» (1:0) и «Бернли» (2:0).

8 октября « » сыграет с «Вест Хэмом» в рамках 8-го тура .

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