Станислав Черчесов: «Тренер сборной – не приглашение, а назначение, государственная должность. Я всегда это говорил, и только сейчас многие начинают понимать»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Политика Футбол

Станислав Черчесов считает пост тренера сборной России государственной должностью.

– Решили для себя дилемму, опираясь на богатый и такой разнообразный опыт: вы тренер клуба или тренер сборной?

– Я – тренер. Всегда говорил: тренер национальной сборной – не приглашение, а назначение. Государственная должность. И только сейчас многие начинают понимать, что я имел в виду.

Когда назначили в сборную, были некоторые вопросы и проблемы, конечно. Первые 3-4 месяца прошли в режиме своего рода ломки, потому что где ты – и где твои футболисты? Но со временем баланс был найден, и теперь работа в сборной для меня – не абстракция, а осознанная реальность, в которой я кое-что понимаю.

– Я к тому, что Бог дал вам здоровья, энергии – на зависть. Не трогать каждый день мяч, не чувствовать запах стриженой травы, а сидеть в кабинете или на трибуне, – мне кажется, для вас это тягостная история.

– Нет. Ну как объяснить? Мы немножко old school, старой школы люди. Мы только лишь философски рассуждать не привыкли.

Есть цель, задача, ты впрягся, ты отвечаешь за процесс и результат – тут не до рефлексии. Что в клубе, что в сборной, никакой разницы нет. Ты не должен уже о чем-то второстепенном думать – удобно ли тебе, комфортно ли.

Самое главное, чтобы взаимопонимание с работодателем было. Потому что иногда получается так, что цели вроде бы одни и те же, а понятия и принципы никак не стыкуются. Пути достижения этих целей разные. Вот это важно совместить.

И еще раз: я не могу абстрактно думать. Не приучен, не умею. Всего несколько месяцев прошло после «Ференцвароша», а многим кажется, что несколько лет.

Мне очень не нравится, когда слухи «назначают» тренера Черчесова – то в клубы, то в сборные. Начинаются эти закадровые обсуждения: а захочет ли, а сможет ли? Не люблю обсуждать то, чего нет. Появится конкретика – будет и предметный интерес к теме.

Главное на сегодня что? Желание работать. Есть оно? Есть. На этом пока точка, – сказал бывший главный тренер сборной России. 

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39 комментариев

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sepa39
И сейчас это не интервью, а отчет о проделанной работе
+74
-1
+73
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Роман
А футболисты твои войска: оборонительные и нападающие.
+43
-3
+40
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Wiley Fox
Сегодня эстонец в сборной, а завтра танки НАТО на Никольской, - закончил усатый гений
+29
-4
+25
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Илья Шабалин
Ой что сейчас будет…)
+9
-2
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Александр Белов
У Путина повара больше нет, а тут как раз шашлычник свободен
+9
-2
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Олег Акимов
Ответ sepa39
И сейчас это не интервью, а отчет о проделанной работе
Это рапорт
+6
0
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Олег Акимов
Ответ Роман
А футболисты твои войска: оборонительные и нападающие.
У нас нет нападающих, только оборонительные. Не надо ходить по тонкому льду.
+6
-1
+5
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MVL
а что за должность полевой командир объясните тогда?
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-1
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Извилина Заремы
Ответ Александр Белов
У Путина повара больше нет, а тут как раз шашлычник свободен
Это ж усы придётся сбривать для косплея.
"Габулов, где шампуры?"
+2
0
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Ебздрогыч
Ну у нас сейчас много вакансий для полевого командира, много новых государственных должностей на "новых территориях"
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Velirpa
пафосный шторм от Стасега, облако невиданной силы, скоро смог накроет.
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Vik Elis
Прямо представляю , как Спаллетти вызывает премьер и назначает, а вокруг депутаты “ Единой Италии“ стоят
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Иван Шуткин
Без приглашения, как можно назначить тренера) Вроде взрослый лысый, а такую ересь
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Владимир Владимир
Ответ Wiley Fox
Сегодня эстонец в сборной, а завтра танки НАТО на Никольской, - закончил усатый гений
аааааааа, я ору в голос)
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hulk&boloto
Спасибо, Славик. Хоть ты и контракт ждешь на миллионы$, но нам весело хоть...
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Олег Акимов
Опытный луговой командир.
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ericssons
Почему. Он. Ещё. Не. В. Спа. Рта. Ке?
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vincere
На депутатский мандат уже наговорил.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
А я бы посмотрел на Саламыча в нашем футболе. Очень интересно.
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Borillaz
###### (офигеть)!!! У него были ПРОБЛЕМЫ!!! Это же запрещённое слово!!!
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kaka10
Ну во первых говорю вам - Здравия желаю
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Гамарджоба Генацвале
В таком случае матч с Сербией - это диверсия.
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Wiley Fox
Услышав это, Карпин должен приосаниться как дьяк посольского приказа в исполнении Савелия Крамарова из "Иван Васильевич меняет профессию", когда ему шапка Мономаха на башку прилетела
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Nik Yeremich
вот только за такую должность звездочки, погоны и медали не дают, эх а жаль, да стасик?
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Woootz
Пути достижения...Не просто так сказал) Букву н пропустил)
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