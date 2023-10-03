Где смотреть Ювентус – Торино, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 7 октября
В субботу, 7 октября, сыграют Ювентус и Торино в 8 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ювентус – Торино
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
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