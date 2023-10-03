Ювентус — Торино: прогноз на матч 7 октября 2023, Серия А

7 октября в Турине состоится матч 8 тура итальянского чемпионата. «Ювентус» на домашнем стадионе «Альянц» будет принимать «Торино». Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.

В предстоящем поединке состоится дерби двух туринских команд, которые выглядят неплохо в последних сезонахи и в очных противостояниях демонстрируют большое количество борьбы и стычек. На «Торино» же лежит проклятие и они не могут одолеть «Ювентус» уже на протяжении 18 игр. Сможет ли продолжить свою удачную серию «Юве», или же «Торино» наконец найдет чары, чтобы добыть викторию, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: П1, ТМ (2,5).

Ювентус

«Ювентус» доминировал в Серии А, начиная с сезона 2011/2012 и на протяжении 9 лет, вплоть до первенства 2019/2020 года. И вот уже три года подряд они не могут забрать чемпионский титул. Сначала 2 сезона подряд они занимали 4 место, а в прошлом розыгрыше первенства Серии А они и вовсе оказались за бортом ТОП-6, заняв по итогу 7 место в таблице. Эта строчка позволяла сыграть в третьем по силе европейском турнире (Лиге Конференций), но это право у команды отобрали по решению исполкома УЕФА из-за финансовой махинации клуба, плюс к этому они заплатили большую сумму штрафа.

В 38 турах чемпионата они набрали 62 балла, и всего на 1 очко они отстали от шестой «Ромы» и на 2 балла от пятой «Аталанты». Сезон получился для туринцев скомканным и нестабильным, за счет чего и такое низкое место в таблице. Всего же они отличились в чемпионате 56 раз, а пропустили 33, что является третьим показателем среди всех команд Серии А прошлого сезона..

«Ювентус» в текущем году заполучил в свои ряды следующих футболистов: Опорного полузащитника Локателли из «Сассуоло», центрального нападающего Мойзе Кина из «Эвертона», правого полузащитника Тимоти Веа из «Лилля», центрального нападающего центрального защитника Милика из «Марселя» и Гонсалеза из «В. Месталья».

А покинули стан команды следующие игроки: Кулусевски, Закариа, Драгусин, Ди Мариа, Куадрадо, Бонуччи, Пьяца и большой ряд игроков были отданы по арендам.

В текущем сезоне Чемпионата Италии дела у дружины Аллегри пока идут в целом неплохо, о чем говорит их текущая 4 позиция в турнирной таблице. В 7 турах Серии А им удалось положить в свою копилку 14 баллов, и случился лишь 1 проигрыш. А проиграли единственный раз туринцы в рамках 5 тура «Сассуоло» (2:4), где до 82 минуты удерживали ничейный счет (2:2), но провалили концовку игры и проиграли. По 14 баллов в таблице Серии А еще и у «Наполи» с «Фиорентиной», но туринцы между ними в середине по дополнительным показателям. А от лидирующего «Интера» отставание сейчас в 4 балла.

В двух последних турах команде удалось набрать 4 очка. Сначала была тяжелейшая победа над «Лечче» (1:0), где Милик забил победный мяч в начале второго тайма. А туринцы своему оппоненту у своих ворот практически ничего не дали создать и даже ни разу пробить в створ по своим воротам.

А в последнем сыгранном 7 туре Чемпионата Италии туринская команда разошлась миром в гостях с «Аталантой» (0:0), хозяева в этой встрече смотрелись получше и имели несколько хороших моментов, но туринцам удалось сдержать их натиск и заполучить 1 очко в непростом для них матче.

Результаты «Ювентуса» в 5 последних сыгранных матчах:

01.10.23 «Аталанта» — «Ювентус» 0:0;

26.09.23 «Ювентус» – «Лечче» 1 :0;

– «Лечче» :0; 23.09.23 «Сассуоло» – «Ювентус» 4 :2;

16.09.23 «Ювентус» – «Лацио» 3 :1;

– «Лацио» :1; 03.09.23 «Эмполи» — «Ювентус» 0:2.

Интересные статистические факты «Ювентуса»:

В 10 из 11 последних встречах команда не проигрывает;

Из 11 последних матчей в 6 команда побеждает в основное время игры

Последний домашний матч команды был победным

В 2 из 5 последних матчах «старой синьоры» забивают обе команды;

В 2 последних матчах ни разу не было забито обеими командами 2 и более мяча;

В 3 последних играх в качестве хозяев команда отличалась и при этом не проигрывала;

За последние сыгранных 5 матчей команда в среднем забивает чуть более 1,5 гола за игру, а пропускает в среднем 1 мяч;

В 6 из 7 последних играх команда отличается голом.

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Торино

Прошлый сезон Чемпионата Италии для «Торино» закончился местом на экваторе таблицы, а именно 10 строчка, что вполне неплохой результат для команды, учитывая какие команды располагаются выше в таблице. Да, можно было зацепиться за ТОП-8, но всего лишь 3 очка не хватило до восьмой «Фиорентины», которая по итогу сезона получила путевку в Лигу Конференций. А от девятой «Болоньи» и вовсе туринцы отстали на 1 балл, за то на столько же очков удалось опередить своего ближайшего конкурента снизу по таблице «Монцу». «Торино» удалось 14 раз одержать победу в прошлом сезоне и в 13 матчах они потерпели неудачу. Положительная у них разница забитых и пропущенных мячей (+1), а всего 42 мяча было забито и 41 пропущено.

«Торино» в текущем 2023 году в свой игровой состав приобрел следующих игроков: Илича из «Вероны», Влашича из «Вест Хэма», Белланова из «Кальяри», Лазаро из «Интера», Тамезе из «Вероны», Сазонова из «Динамо Москва», Радожич из «Марселя», Хавери из «Римини» и Попа из «Волунтари».

А покинули команду следующие футболисты: Синго, Иззо, Варминг, Аина, Адопо, Вианни, Верди, Бериша, Гарбетт и много игроков были отданы по арендам.

В новом сезоне итальянского чемпионата «Торино» идет на привычной для себя 10 позиции и имеет в активе 9 баллов после 7 сыгранных туров. Столько же очков имеют еще 3 команды в чемпионате, но туринцы вторые из них по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей (-1). Да и до третьего «Наполи» не так далеко, 5 очков отставания. Туринцы начали довольно бодро новый сезон, но начали буксовать в трех последних турах, в которых набрали всего 2 очка, хотя в 4 матчах до этого удалось заполучить 7. Сначала была голевая ничья (1:1) в домашней встрече с «Ромой», где удалось уйти от поражения в концовке встречи благодаря голу Сапаты с передачи Илича.

В шестом туре случилось поражение в гостях от «Лацио» (0:2), где был неплохой первый тайм, а вот во втором не получилось сдержать натиск соперника и прозевали 2 атаки, увенчавшиеся голами.

А в последнем сыгранном 7 туре не удалось распечатать ворота «Вероны» в домашней встрече, которая закончилась безголевой ничьей (0:0), при этом чуть больше как раз моментов имели туринцы.

Результаты «Торино» в 5 последних сыгранных матчах:

02.10.23 «Торино» — «Верона» 0:0;

27.09.23 «Лацио» – «Торино» 2 :0;

– «Торино» :0; 24.09.23 «Торино» — «Рома» 1:1;

18.09.23 «Салернитана» — «Торино» 0: 3 ;

0: ; 03.09.23 «Торино» – «Дженоа» 1:0.

Интересные статистические факты «Торино»:

В 3 последних встрече команда не побеждает;

В последней сыгранной гостевой встрече было поражение;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает 1 гол за матч и чуть менее 1 гола пропускает;

В 5 последних встречах «Торино» лишь 1 раз забивали обе команды;

Лишь в 1 из 5 последних матчах было забито 3 и более гола за игру обеими командами;

В последних двух встречах команда без забитых голов.

Ювентус – Торино: история личных встреч

Команды в истории очных игр провели между собой 209 матчей. Львиная доля из них: 95, стала победной для «Ювентуса», а у «Торино» на счету 56 викторий. А 58 встреч закончились ничейным результатом.

«Ювентус» в этих матчах забивал в среднем 1.52 гола (317 мячей), а «Торино» 1.18 (247 мячей).

Самый разгромный счет в этих очных противостояниях был (8:0), такое удавалось только «Торино». Самая разгромная виктория «Ювентуса» была со счетом (6:0).

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

28.02.23 «Ювентус» – «Торино» ( 4 :2).

– «Торино» ( :2). 15.10.22 «Торино» – «Ювентус» (0: 1 ).

(0: ). 18.02.22 «Ювентус» – «Торино» (1:1).

02.10.21 «Торино» – «Ювентус» (0: 1 ).

(0: ). 03.04.21 «Торино» – «Ювентус» (2:2).

«Ювентус» побеждал оппонента в двух встречах кряду, причем последняя была домашняя. К тому же они не проигрывали «Торино» в 18 последних очных поединках, а в 14 из них одерживали победу. Последняя победа «Торино» была в 2015 году, когад в рамках Серии А они одержали домашнюю викторию (2:1).

В 2 из 4 последних матчах обе команды забивали друг другу. И в этих 4 матчах лишь 1 раз было забито обоими соперниками 3 гола и более.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Ювентус – Торино

Аналитики БК выставляют явным фаворитом противостояния «Ювентус». Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Ювентуса» — 1.85;

Ничья — 3.46;

Победа «Торино» — 4.70;

1X — 1.19;

X2 — 2.00;

Ф1 (0) — 1.33;

Ф2 (0) — 3.45;

Ф2 (1) — 1.51;

Ф1 (-1) — 1.63;

ТБ (2,5) — 2.25;

ТМ (2,5) — 1.67;

ТМ (3) — 1.33;

ОЗ (да) — 2.03;

ОЗ (нет) — 1.80.

Матч будет не из простых для обеих команд, ведь в дерби никогда почти не бывает легкой прогулки. Но все же у «Торино» на данный момент есть игровой кризис, о чем и говорит их 3 матча без побед. Все же у «Ювентуса» более сбалансированный состав и класс игроков более на высоком уровне, пусть команда и не в тех кондициях, в которых была лет 5 назад, все же результаты ее последних сыгранных матчей более впечатляют. К тому же «Юве» играет на домашней арене и в последних очных битвах статистически выглядит гораздо лучше. Поэтому можно в этом матче взять на победу хозяев, тем более что дают отменный коэффициент — 1.85.

В последних матчах «Юве» и «Торино» можно увидеть довольно низкую результативность в большинстве матчей, да и в 3 из 4 последних очных встречах был низовой тотал. Здесь можно и зарядить на ТМ (2,5), за хороший коэффициент 1.67.

Где смотреть матч Ювентус – Торино

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