Рафинья выбыл минимум на месяц из-за разрыва мышц бедра. Вингер «Барсы» вряд ли сыграет с «Реалом» (As)

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Рафинья Диас Класико Футбол

Рафинья Диас пропустит минимум месяц из-за разрыва мышц бедра.

Вингер «Барселоны» получил травму накануне в матче Ла Лиги с «Севильей» (1:0), из-за чего был заменен на 37-й минуте.

Более точный диагноз и срок восстановления станут известны сегодня после углубленного обследования, сообщает As.

Таким образом, Рафинья не сыграет по меньшей мере в 5 ближайших матчах, в том числе 28 октября с «Реалом» в рамках 11-го тура Примеры.

По данным же Sport.es, футболист точно пропустит две ближайшие игры – с «Порту» и «Гранадой», но, скорее всего, выбыл на 3-4 недели, при этом есть вероятность, что он успеет восстановиться к класико.

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2 комментария

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vcaireac
Да уж, всё это видимо отголоски зимнего ЧМ.И Реал и Барса постоянно теряют игроков на старте,да и в остальных чемпионатах плохая тенденция с травмами.Но чинушам из Фифа и Уефа плевать,нужно еще больше игр!
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Murad Muhtarov
Ответ vcaireac
Да уж, всё это видимо отголоски зимнего ЧМ.И Реал и Барса постоянно теряют игроков на старте,да и в остальных чемпионатах плохая тенденция с травмами.Но чинушам из Фифа и Уефа плевать,нужно еще больше игр!
не только, слишком много игр стало для футболистов, вот и ломаются часто..
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