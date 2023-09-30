Рафинья выбыл минимум на месяц из-за разрыва мышц бедра. Вингер «Барсы» вряд ли сыграет с «Реалом» (As)

Рафинья Диас пропустит минимум месяц из-за разрыва мышц бедра.

Вингер «Барселоны» получил травму накануне в матче с «Севильей» (1:0), из-за чего был заменен на 37-й минуте.

Более точный диагноз и срок восстановления станут известны сегодня после углубленного обследования, сообщает As.

Таким образом, не сыграет по меньшей мере в 5 ближайших матчах, в том числе 28 октября с « » в рамках 11-го тура Примеры.

По данным же Sport.es, футболист точно пропустит две ближайшие игры – с «Порту» и «Гранадой», но, скорее всего, выбыл на 3-4 недели, при этом есть вероятность, что он успеет восстановиться к класико.

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