Ямаль – самый молодой игрок в истории ЛЧ, вышедший в стартовом составе. Вингеру «Барсы» 16 лет и 83 дня

Теги Порту Селестин Бабаяро Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль попал в стартовый состав «Барселоны» на матч Лиги чемпионов.

Каталонская команда играет с «Порту» во 2-м туре группового этапа ЛЧ (0:0, первый тайм).

Вингер «Барселоны» Ямаль вышел на эту игру с первых минут. Он стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, попавшим в стартовый состав – ему исполнилось 16 лет и 83 дня.

Ранее статус самого молодого игрока стартового состава в истории ЛЧ принадлежал экс-футболисту «Андерлехта» Селестину Бабаяро – он впервые сыграл в старте в возрасте 16 лет и 86 дней.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Порту» – «Барселона». 

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19 комментариев

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Михо
Ответ Streetbor
зачем изнурять столь молодой организм такими нагрузками 🤷‍♂️
Пример Фати ничему не учит. Парень по сути еще ребенок
+30
-2
+28
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Aleksey Yashin
Я маль - что значит самый молодой игрок в истории ЛЧ
+29
-2
+27
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Streetbor
зачем изнурять столь молодой организм такими нагрузками 🤷‍♂️
+20
-5
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Ебздрогыч
Полное имя игрока - Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Это прекрасно!
+7
-2
+5
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yarmuck
Ответ Temp LC
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А где ты был в 16 лет? Хотя, тебе может еще меньше))
+3
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rembrandao
Главное, чтобы его раньше времени не загоняли как Фати и Педри. А то тоже травматом сделают пацана, организм то еще не окреп.
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Вадим Дзахоев
Ответ Streetbor
зачем изнурять столь молодой организм такими нагрузками 🤷‍♂️
Потому что у Барсы других вариантов-то и нет сейчас
+2
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КристинаИнстаграммовна
Ответ Temp LC
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Молчать надо в тряпочку, а завидовать молча!
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ТрактоПоктер
Ответ Aleksey Yashin
Я маль - что значит самый молодой игрок в истории ЛЧ
Я шмаль - что значит Квинси Промес
+8
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