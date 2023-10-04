Ямаль – самый молодой игрок в истории ЛЧ, вышедший в стартовом составе. Вингеру «Барсы» 16 лет и 83 дня
Ламин Ямаль попал в стартовый состав «Барселоны» на матч Лиги чемпионов.
Каталонская команда играет с «Порту» во 2-м туре группового этапа ЛЧ (0:0, первый тайм).
Вингер «Барселоны» Ямаль вышел на эту игру с первых минут. Он стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, попавшим в стартовый состав – ему исполнилось 16 лет и 83 дня.
Ранее статус самого молодого игрока стартового состава в истории ЛЧ принадлежал экс-футболисту «Андерлехта» Селестину Бабаяро – он впервые сыграл в старте в возрасте 16 лет и 86 дней.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Порту» – «Барселона».
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