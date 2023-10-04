Тренер «Галатасарая» о 3:2 с «МЮ»: «Победа запомнится на долгие годы. Цель – выйти из группы»

Теги Манчестер Юнайтед Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Окан Бурук Футбол

Окан Бурук оценил победу «Галатасарая» над «Манчестер Юнайтед» (3:2).

Команды встречались во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это был очень хороший матч. Наша цель – выйти из группы.

Мы одержали здесь [на «Олд Траффорд»] важную победу, которая запомнится на долгие годы», – сказал главный тренер «Галатасарая».

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10 комментариев

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Ложный Латераль
Было видно, что Галатасарай крепкая команда. Особенно психологически. Дважды отстовали в счёте, особенно второй гол сломал бы к примеру того же МЮ после подскользнувшего защитника, но Галатасарай играл в свой футбол, и класс игроков зарешал. Даже промах с пенальти не оказало давления на Икарди, который позже реализовал свой момент.

Команде и тренеру 5 баллов из 5
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Blaumerc
Ответ Real_v_dushe
Он прав, кто был на мостике у МЮ, забудут, а результат останется.
здесь в комментах принято обсуждать, какой же МЮ дно, что плохо сыграл, тренер плохой, и вообще хетить только МЮ.
Но стоит отдать должное и Галатасараю, отлично сыграли, показали характер и огранизованность.
на самом деле Сарай и до удаления неплохо играл, особенно после замен.
как раз выход Мертенса и привело к ошибке Онана и удаление Каземиро.
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Сергей Бодякин
Главное не увольнять Тен Хага, он сам уйдёт, когда МЮ в Чемпионшип вылетит 😂
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Nariman Muradov
ещё Копенгаген выиграет, и в Турции МЮ обхватить.
3Хаг: Мы идём правильном направлении, нам не хватает психического и разумного решение данной игре, но мы вот мы играем, Санчо надо извиниться а Реш должен каждой игре выйти основе, Онана вообще крутой. Мне жалко моего любимого клуба МЮ.
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Андрей Лубянков
Обыграли явного аутсайдера, а понтов... С Копенгагеном будет серьëзная борьба за вторую строчку
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Руслан З.
Жизнь конечно непредсказуемая штука, в прошлом сезоне ты финалист Лиги чемпионов, а в этом благодаря тебе команда может не выйти из группы...
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CCCP{{BOOM}}
Цель – выйти из группы..

В ЛЕ?
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Александр Романов
у Галатасарая состав явно не хуже чем у МЮ , просто там ребята в футбол играют , а в МЮ непонятно чем занимаются
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Fonbaron
Ответ Blaumerc
здесь в комментах принято обсуждать, какой же МЮ дно, что плохо сыграл, тренер плохой, и вообще хетить только МЮ. Но стоит отдать должное и Галатасараю, отлично сыграли, показали характер и огранизованность. на самом деле Сарай и до удаления неплохо играл, особенно после замен. как раз выход Мертенса и привело к ошибке Онана и удаление Каземиро.
Вроде как турки впервые победили в Англии. Вообще впервые
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