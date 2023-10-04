Тренер «Галатасарая» о 3:2 с «МЮ»: «Победа запомнится на долгие годы. Цель – выйти из группы»
Окан Бурук оценил победу «Галатасарая» над «Манчестер Юнайтед» (3:2).
Команды встречались во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Это был очень хороший матч. Наша цель – выйти из группы.
Мы одержали здесь [на «Олд Траффорд»] важную победу, которая запомнится на долгие годы», – сказал главный тренер «Галатасарая».
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Команде и тренеру 5 баллов из 5
Но стоит отдать должное и Галатасараю, отлично сыграли, показали характер и огранизованность.
на самом деле Сарай и до удаления неплохо играл, особенно после замен.
как раз выход Мертенса и привело к ошибке Онана и удаление Каземиро.
3Хаг: Мы идём правильном направлении, нам не хватает психического и разумного решение данной игре, но мы вот мы играем, Санчо надо извиниться а Реш должен каждой игре выйти основе, Онана вообще крутой. Мне жалко моего любимого клуба МЮ.
В ЛЕ?