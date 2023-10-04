Тренер «Галатасарая» о 3:2 с «МЮ»: «Победа запомнится на долгие годы. Цель – выйти из группы»

Окан Бурук оценил победу «Галатасарая» над «Манчестер Юнайтед» (3:2).

Команды встречались во 2-м туре группового этапа чемпионов.

«Это был очень хороший матч. Наша цель – выйти из группы.

Мы одержали здесь [на «Олд Траффорд»] важную победу, которая запомнится на долгие годы», – сказал главный тренер « ».

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