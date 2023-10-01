Сафонов о сборной: «Очень рад вызовам. Сейчас это единственный шанс получать международный опыт, смотреть на другие скорости, борьбу»

Матвей Сафонов признался, что его радуют вызовы в сборную России.

12 октября сборная России сыграет против Камеруна в Москве, 16-го – против Кении в Турции.

– Вы недавно вызывались в сборную, скоро предстоит новый сбор. Как вы сейчас относитесь к играм национальной команды?

– Прекрасно.

– Нет никакого скепсиса?

– Не знаю, может, у вас много скепсиса. У меня все отлично. Если вызывают в сборную, я очень рад. Был рад сыграть на прошлых сборах, и буду доволен, если меня вызовут вновь. Для меня это важно. Потому что сейчас это единственная возможность получать какой‑то международный опыт, посмотреть на другие скорости, борьбу. Лично для меня это важно, не знаю, как для других, – сказал вратарь « ».

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