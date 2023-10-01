Сафонов о сборной: «Очень рад вызовам. Сейчас это единственный шанс получать международный опыт, смотреть на другие скорости, борьбу»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Краснодар товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов признался, что его радуют вызовы в сборную России.

12 октября сборная России сыграет против Камеруна в Москве, 16-го – против Кении в Турции.

– Вы недавно вызывались в сборную, скоро предстоит новый сбор. Как вы сейчас относитесь к играм национальной команды?

– Прекрасно.

– Нет никакого скепсиса?

– Не знаю, может, у вас много скепсиса. У меня все отлично. Если вызывают в сборную, я очень рад. Был рад сыграть на прошлых сборах, и буду доволен, если меня вызовут вновь. Для меня это важно. Потому что сейчас это единственная возможность получать какой‑то международный опыт, посмотреть на другие скорости, борьбу. Лично для меня это важно, не знаю, как для других, – сказал вратарь «Краснодара».

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14 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Ответ Григ77
Матвей уже играл официальные матчи за сборную ?
Да, даже на Евро уже играл
+3
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Сергей Жарковский
О сборной или хорошо, или никак... пока НИКАК!
+2
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Newton “Pulsifer” Impulsifer
Главное побрейся. А то выглядишь, как де хеа, таким же нулевым станешь
+1
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imaginary
Ответ Григ77
Матвей уже играл официальные матчи за сборную ?
разумеется
+1
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Григ77
Матвей уже играл официальные матчи за сборную ?
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-2
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Spaten
Пусть защита побегает за кенийцами))
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Спартак Уокер
Матч с Кенией прям супер международный уровень
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ta-tosha
Если хочется на другие скорости посмотреть - нужно играть с Кенией. Хотя постойте -ка…
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Это когда едешь на 1.6л в левом ряду, всё ревёт, на пределе, а тебя справа обгоняет 3л не напрягаясь, ты видишь другие скорости и начинаешь восхищаться сборной Катара:)))
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Defender
Ответ Defender
Кения всегда славилась своими бегунами
А борьба будет когда пьяные из отеля повылазят
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