Непомнящий о матче с Камеруном: «Их уровень выше, чем у России – почти все игроки в топ-лигах. Очень серьезный соперник, матч будет тяжелым»

Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча сборных России и Камеруна.

Товарищеский матч между сборными состоится 12 октября в России. На 16 октября запланирован товарищеский матч со сборной Кении.

«Камерун – вполне достойный соперник. У них почти все игроки [выступают] в топовых европейских чемпионатах. Результат матча будет зависеть от мотивации самих игроков. Очевидно, что подобные матчи просто необходимы нашей сборной, других точно не будет! Нужно пользоваться такими возможностями и говорить спасибо тем, кто соглашается играть. Это очень серьезный соперник.

Я тренировал эту сборную, но совсем в другое время. Сейчас Камерун играет в разы сильнее, чем тогда. Уровень их сборной выше, чем российской команды. Нашу сборную ожидает очень тяжелый матч, уверен в этом.

Про Кению ничего не могу сказать. Не представляю, что это вообще за сборная. Абсолютно непонятно, как люди играют в футбол», – сказал российский тренер.

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