Непомнящий о матче с Камеруном: «Их уровень выше, чем у России – почти все игроки в топ-лигах. Очень серьезный соперник, матч будет тяжелым»

Теги Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу Валерий Непомнящий сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Чемпионат.com Футбол

Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча сборных России и Камеруна.

Товарищеский матч между сборными состоится 12 октября в России. На 16 октября запланирован товарищеский матч со сборной Кении.

«Камерун – вполне достойный соперник. У них почти все игроки [выступают] в топовых европейских чемпионатах. Результат матча будет зависеть от мотивации самих игроков. Очевидно, что подобные матчи просто необходимы нашей сборной, других точно не будет! Нужно пользоваться такими возможностями и говорить спасибо тем, кто соглашается играть. Это очень серьезный соперник.

Я тренировал эту сборную, но совсем в другое время. Сейчас Камерун играет в разы сильнее, чем тогда. Уровень их сборной выше, чем российской команды. Нашу сборную ожидает очень тяжелый матч, уверен в этом.

Про Кению ничего не могу сказать. Не представляю, что это вообще за сборная. Абсолютно непонятно, как люди играют в футбол», – сказал российский тренер.

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4 комментария

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savik-A.M.
Непомнящий завис в своих временах , и не дружит с реальностью , Камерун нынче ни о чем , даже в условиях , сами понимаете каких , трансфермаркт оценивает их сборную , в равную цену , и это за то что много стоит воротник Онана и опорник с Наполи , и они оцениваются двоем в половину команды , а остальные , да играют в Европе ( типа ) но в клубах из дна , это не поколение Этоо и Сонга , там остальные не лучше российских , и даже похуже , тот же Кузяев сразу начал рвать Лигу 1 , а там почти вся сборная Камеруна , в разных Лавалях игрант
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Wiley Fox
Жулик Непомнящий пусть расскажет про 5 голов Саленко, как он это устроил
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