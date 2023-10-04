Президент «Урала» Иванов об алкоголе: «Уже 6 лет не пью, понял: больше не хочу. Что хорошего в этом?»

Теги премьер-лига Россия Урал Григорий Иванов алкоголь и спорт Футбол

Григорий Иванов рассказал, что уже 6 лет не пьет алкоголь.

– А вообще [дайте] совет: выпить в бане можно или нельзя? Как правильно?

– Я не пью, так мне какая разница?

– Вы не пьете, да?

– Нет, конечно. Я безалкогольное пиво пью.

– Вы вообще не пьете или как? Какие у вас отношения с алкоголем?

– Пока никак. Пока не очень хочется. Не хочу пока пить. Захочу – выпью. Шесть лет не пью вообще ничего.

– А почему такое решение приняли?

– Зачем? Что хорошего в этом?

– Я не говорю, что хорошо, а просто спрашиваю, почему такое решение приняли. 

– Я еще играл в мини-футбол, и я курил. Долго курил. Мне казалось, что надо бросать, чтобы дышать было [легче]. И я утром встал сказал себе: «Все, больше не буду курить». И лет 30 уже не курю.

– С алкоголем так же было?

– Понял, что больше не хочу. Чем старше становишься, тем хуже отходишь. Молодой-то выпил, утром побежал, ничего не болит. Когда старше становишься, тяжело отходить, – сказал президент «Урала».

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62 комментария

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Ебздрогыч
- Миша, у тебя есть мечта?
- Да, бросить пить.
- А что же ты не бросишь?
- А как потом жить без мечты!
+64
-8
+56
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Aleksey Yashin
"Вы не пьете, да?
– Нет, конечно"

Так ответил, будто всю жизнь не пьёт, а не в 56 лет бросил
+34
-1
+33
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Marcus-light
Хоть и не хочется поддерживать Ивановв, но и вправду в опреденном возрасте думаешь: "а зачем?". Это подростком, студентом, молодым - выпил, сразу веселый, бодрый, смеешься, даришь позитив. А чем старше, тем чаще, как только выпьешь - так сразу усталость накатывает с последствиями безумия.
Так что я заменил алкоголь на мороженое. Полторашка в день.
+35
-3
+32
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Дави На кнопы
- Мужики, а давайте возьмём водочки, посидим, как раньше, а?
- Погоди, Петрович, с твоего "раньше" всего 10 минут прошло
+16
0
+16
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Саша Пушкин
Ответ T622222
Комментарий удален модератором
Голодные до мужика тетки, которые еще вздумали худеть и жестко диетить, да еще и в "эти дни", с тобой бы поспорили.
+11
-1
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ten Hag
Ответ Marcus-light
Хоть и не хочется поддерживать Ивановв, но и вправду в опреденном возрасте думаешь: "а зачем?". Это подростком, студентом, молодым - выпил, сразу веселый, бодрый, смеешься, даришь позитив. А чем старше, тем чаще, как только выпьешь - так сразу усталость накатывает с последствиями безумия. Так что я заменил алкоголь на мороженое. Полторашка в день.
Много сладкого тоже нельзя(
Но с этим вопросом все равно легче
Следить за уровнем сахара + физкультура
+6
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Сергей Орлов
Ответ Ракелль
Парочку бокалов белого полусладкого винца ,что может быть прекраснее после суток
С людьми, пьющими полусладкое, определённо что-то не так.
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encaro_one
Я 14 лет совсем не пью.
Слишком стар для алкоголя.
Тут согласен с Гришей.
В возрасте вопрос "зачем" очень актуален.
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Жан-Жак Руссо
- Я семь лет не пил и не курил
- А потом?
- А потом в школу пошел
+4
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Доктор*
А что плохого?
С утра выпил - весь день свободен.
+3
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ten Hag
Ответ Ракелль
Парочку бокалов белого полусладкого винца ,что может быть прекраснее после суток
Сухого только если
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monah
Ответ Сергей Орлов
С людьми, пьющими полусладкое, определённо что-то не так.
это женщина)
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Mohnatiy
То есть всю дичь он несёт по трезвяку???
+2
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Einfach Safari
Ответ T622222
Комментарий удален модератором
факт
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лариса керсанова
Урал- это Иванов, не надо ни про что говорить.. Найдите другого такого, а пьет он или курит, это наши проблемы или ожидания..
+4
-2
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Marcus-light
Ответ ten Hag
Много сладкого тоже нельзя( Но с этим вопросом все равно легче Следить за уровнем сахара + физкультура
Ну тут уже психология, ничего не поделаешь. Как и с алкоголем, просто нужен мощный и быстрый вброс эндорфинов в силу нехватки времени и сил на что-то еще между тем, как уложишь детей и полностью сосредоточишься на жене)
+2
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Дядя ТУРА
Ответ ten Hag
Много сладкого тоже нельзя( Но с этим вопросом все равно легче Следить за уровнем сахара + физкультура
Тен Хааг и физкультура
+2
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Alex1104
Не нужно по крайностям метаться. Сначала бухать, как не в себя, а потом в крутую завязку.
Так, немного, под хорошую беседу, с друзьями - за удовольствие.
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Niko [Ars]
Ответ Bergkamp007
Сейчас местные эксперты К&Б будут говорить о пивке под футбол, кстати, что лучше взять сегодня под ЛЧ, светлое или тёмное?)
в кб хоть одно классное пиво осталось)?
я лучше колы или чай
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ielisen@mail.ru
Ответ encaro_one
Я 14 лет совсем не пью. Слишком стар для алкоголя. Тут согласен с Гришей. В возрасте вопрос "зачем" очень актуален.
Аналогично! Идет 14 год,как завязал в 2010 году! Было мне тогда 44 года...
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encaro_one
Ответ Вера Алексеевна
Совсем - совсем? Кодировка что - ли?
Совсем. Не, никогда не кодировался и не зашивался да и не болею ничем особенным (тфу, тфу)
Просто уже не тянет, даже на рыбалке или массовых попойках.
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OopsIDidItAgain
Тоже уже 6 лет не пью. Но это не подряд
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Питер Пэн
Ответ encaro_one
Я 14 лет совсем не пью. Слишком стар для алкоголя. Тут согласен с Гришей. В возрасте вопрос "зачем" очень актуален.
Ну болельщикам Урала трудно не запить после таких судейств.. И ладно бы, первый раз такое было;
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Tilo Wolf
Дак ему зачем?! Дури и так хватает
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Сергей Орлов
Ответ monah
это женщина)
Тем более.
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