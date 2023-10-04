Президент «Урала» Иванов об алкоголе: «Уже 6 лет не пью, понял: больше не хочу. Что хорошего в этом?»

Григорий Иванов рассказал, что уже 6 лет не пьет алкоголь.

– А вообще [дайте] совет: выпить в бане можно или нельзя? Как правильно?

– Я не пью, так мне какая разница?

– Вы не пьете, да?

– Нет, конечно. Я безалкогольное пиво пью.

– Вы вообще не пьете или как? Какие у вас отношения с алкоголем?

– Пока никак. Пока не очень хочется. Не хочу пока пить. Захочу – выпью. Шесть лет не пью вообще ничего.

– А почему такое решение приняли?

– Зачем? Что хорошего в этом?

– Я не говорю, что хорошо, а просто спрашиваю, почему такое решение приняли.

– Я еще играл в мини-футбол, и я курил. Долго курил. Мне казалось, что надо бросать, чтобы дышать было [легче]. И я утром встал сказал себе: «Все, больше не буду курить». И лет 30 уже не курю.

– С алкоголем так же было?

– Понял, что больше не хочу. Чем старше становишься, тем хуже отходишь. Молодой-то выпил, утром побежал, ничего не болит. Когда старше становишься, тяжело отходить, – сказал президент « ».

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