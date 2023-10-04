Президент «Урала» Иванов об алкоголе: «Уже 6 лет не пью, понял: больше не хочу. Что хорошего в этом?»
Григорий Иванов рассказал, что уже 6 лет не пьет алкоголь.
– А вообще [дайте] совет: выпить в бане можно или нельзя? Как правильно?
– Я не пью, так мне какая разница?
– Вы не пьете, да?
– Нет, конечно. Я безалкогольное пиво пью.
– Вы вообще не пьете или как? Какие у вас отношения с алкоголем?
– Пока никак. Пока не очень хочется. Не хочу пока пить. Захочу – выпью. Шесть лет не пью вообще ничего.
– А почему такое решение приняли?
– Зачем? Что хорошего в этом?
– Я не говорю, что хорошо, а просто спрашиваю, почему такое решение приняли.
– Я еще играл в мини-футбол, и я курил. Долго курил. Мне казалось, что надо бросать, чтобы дышать было [легче]. И я утром встал сказал себе: «Все, больше не буду курить». И лет 30 уже не курю.
– С алкоголем так же было?
– Понял, что больше не хочу. Чем старше становишься, тем хуже отходишь. Молодой-то выпил, утром побежал, ничего не болит. Когда старше становишься, тяжело отходить, – сказал президент «Урала».
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
- Да, бросить пить.
- А что же ты не бросишь?
- А как потом жить без мечты!
– Нет, конечно"
Так ответил, будто всю жизнь не пьёт, а не в 56 лет бросил
Так что я заменил алкоголь на мороженое. Полторашка в день.
- Погоди, Петрович, с твоего "раньше" всего 10 минут прошло
Но с этим вопросом все равно легче
Следить за уровнем сахара + физкультура
Слишком стар для алкоголя.
Тут согласен с Гришей.
В возрасте вопрос "зачем" очень актуален.
- А потом?
- А потом в школу пошел
С утра выпил - весь день свободен.
Так, немного, под хорошую беседу, с друзьями - за удовольствие.
я лучше колы или чай
Просто уже не тянет, даже на рыбалке или массовых попойках.