Президент «Урала» Иванов о 90-х: «Не скажу, что это было черное время. Тяжелое, но интересное. Страна перестроилась, появилось много возможностей»

Теги премьер-лига Россия Урал Григорий Иванов Политика Футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о 90-х и назвал распад СССР катастрофой.

– 90-е годы, когда нашей страной руководил Борис Ельцин, – светлое или темное время? Распространено мнение, что это лихое время, время-катастрофа, и хорошо, что мы оставили эту страницу позади.

Во-первых, оставили ли? Во-вторых, как вы сейчас воспринимаете 90-е? С ужасом?

– Да нет, почему с ужасом? Мы это время пережили. Почему с ужасом? Это было время, когда страна перестроилась.

Тяжелое время, но интересное. Появилось много возможностей у людей: заниматься предпринимательством, какой-то бизнес организовывать. У нас, например, телекомпаний в то время было штук 5-6, люди работали, люди смотрели, люди говорили. Людям было интересно слушать о политике, слушать, как будет развиваться страна. Я не скажу, что это черное время было.

– Для вас распад СССР – это катастрофа? Или неизбежность?

– Я считаю, что для нашей страны это катастрофа, – сказал президент «Урала».

Президент «Урала» Иванов: «Ельцин дал людям свободу, худо-бедно как-то начал собирать Россию. Его винят в развале страны, но ее не удержал Горбачев»

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75 комментариев

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Tollie
бандюганам, коим Гриша и является, в 90е и правда жилось по кайфу. прям как сейчас ваххабитам и всяким ммашникам
+100
-7
+93
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Александр Колосов
Ну для тех, кто убивал и воровал, это действительно было шикарное время, так как законы в стране вообще не работали и все по понятиям решалось. Вот честным и порядочным людям было непросто
+47
-4
+43
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Fomka
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Не знаю что там думает современная молодежь, но прекрасно помню зарплату раз в полгода, крепких парней в трениках стоявших на каждом углу и обиравших ларьки и бабушек, которые пытались продать хоть что-то с рук, чтобы банально поесть сегодня... И почти каждый вечер звуки стрельбы доносившиеся откуда-то с окраин.
И заголовки новостей каждое утро:
"Взорвалась машина депутата"
"Очередное покушение на мэра"
"Кровавые разборки на предприятии таком-то"
"Рэкетиры разгромили магазин и застрелили владельца"
и.т.д. и.т.п.
Наверное бандосам вроде Иванова в это "время свободы и демократии" и в самом деле хорошо жилось. И коммерсантам неплохо, если "крышу" имели и она не наглела. А всем остальным, как-то не очень весело было.
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+22
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Zed_patriot
Ответ Tollie
бандюганам, коим Гриша и является, в 90е и правда жилось по кайфу. прям как сейчас ваххабитам и всяким ммашникам
а потом они стали депутатами
+20
-4
+16
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savik-A.M.
какое то у него раздвоение личности , то пару новостей назад он признавался любви к Ельцину , то развал СССР, который организовал Борис признает катастрофой
+23
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riverman1980
Ответ Zed_patriot
а потом они стали депутатами
они как раз в 90-ые были депутатами.
+14
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Мукунку хороший
Судя по поведению.. он до сих пор в 90-х))
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Groznyi2024
Для бандитов типа Гриши это были лучшие времена. Можно было грабить, отжимать, захватывать вообще без последствий. Страна жила по воровским понятиям, а не по закону
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Groznyi2024
Не скажу что это было черное время (с) Ага, но по полгода в 90-х мы ели то, что вырастила бабушка на даче. Потому что зарплату родителям не платили от слова совсем. Полгода, год, я не говорю про то, чтобы что-то покупать из одежды или техники
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Wiley Fox
Ответ Tollie
бандюганам, коим Гриша и является, в 90е и правда жилось по кайфу. прям как сейчас ваххабитам и всяким ммашникам
Не сказал бы

Там у них текучка кадров на кладбище была запредельная

А сейчас они в думе, в губернаторах и на прочих злачных пажитях
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-3
+7
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Гамарджоба Генацвале
В 90-е страна не жила, а выживала. Абсолютная нищета, бардак, разруха.
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RembaXXX
Ответ Гамарджоба Генацвале
В 90-е страна не жила, а выживала. Абсолютная нищета, бардак, разруха.
А что сейчас поменялось?) Ну за исключением красивого фасада Москвы.
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ХавиГави_Паратрупер
Ну, у малиновых пиджачков тогда было много новых возможностей. До сих пор на той тяге едут, только теперь уже на заседание в ГосДуму, например🤓
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Назар Игорь
Время было страшное. Разгул преступности, передел собственности, полная свобода для чиновников всех уровней безнаказанно разворовывать всë ранее принадлежащее госструктурам. А главное абсолютная незащищëнность маленьких людей.
P. S. - И это продолжается до сих пор.
+9
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NickRockStar
Благодаря девяностым Иванов и подобные стали тем, кем они являются. Конечно они всегда будут благодарны этому периоду. Сейчас что-то нахаляву получить в разы сложнее
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Константин Лобандиевский
для таких как ты конечно время возможностей
но явно не для изобретателей, инженеров, учителей, рабочих
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Russ Ivan
Иванов видимо был из ОПГ Уралмаш, там да, смотрящим и бригадирам было интересно...
+6
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RembaXXX
Ответ Александр Колосов
Ну для тех, кто убивал и воровал, это действительно было шикарное время, так как законы в стране вообще не работали и все по понятиям решалось. Вот честным и порядочным людям было непросто
А сейчас законы работают и не по понятиям решается?))
+9
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андрэ
по комментарию можно сразу определить чем занимался человек в 90
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Agent Smith
"Время щас такое. Можно здорово подняться..." х/ф Жмурки.
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Spartakus1984
Все правильно,для бандитов как раз это было светлое время.
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Fomka
Ответ RembaXXX
А что сейчас поменялось?) Ну за исключением красивого фасада Москвы.
Можно сколько угодно ненавидеть нынешнюю власть за зажим демократических свобод, но надо быть совершенно слепым, чтобы не видеть сделанные по всей стране дороги, пешеходные улицы, парки, набережные, спортивные и детские площадки, минимальное количество уличной преступности, нормально работающие коммунальные службы. Любой город найди в ютубе по принципу "было/стало" - разница колоссальная. Да и в помойках сейчас только бмжи роются, люди хоть зарплаты стали получать ежемесячно и трудовой кодекс работает, за его нарушение запросто можно засудить работодателя.
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Дядя ТУРА
Ответ Zed_patriot
Комментарий удален модератором
Месси тут причем
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Felp
Клиент для Дудя
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encaro_one
Да нормальное время было, член то как стоял и девки прыгали не парясь что у тебя в кошельке! )
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