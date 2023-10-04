Президент «Урала» Иванов о 90-х: «Не скажу, что это было черное время. Тяжелое, но интересное. Страна перестроилась, появилось много возможностей»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о 90-х и назвал распад СССР катастрофой.

– 90-е годы, когда нашей страной руководил Борис Ельцин, – светлое или темное время? Распространено мнение, что это лихое время, время-катастрофа, и хорошо, что мы оставили эту страницу позади.

Во-первых, оставили ли? Во-вторых, как вы сейчас воспринимаете 90-е? С ужасом?

– Да нет, почему с ужасом? Мы это время пережили. Почему с ужасом? Это было время, когда страна перестроилась.

Тяжелое время, но интересное. Появилось много возможностей у людей: заниматься предпринимательством, какой-то бизнес организовывать. У нас, например, телекомпаний в то время было штук 5-6, люди работали, люди смотрели, люди говорили. Людям было интересно слушать о политике, слушать, как будет развиваться страна. Я не скажу, что это черное время было.

– Для вас распад СССР – это катастрофа? Или неизбежность?

– Я считаю, что для нашей страны это катастрофа, – сказал президент «Урала».

Президент «Урала» Иванов: «Ельцин дал людям свободу, худо-бедно как-то начал собирать Россию. Его винят в развале страны, но ее не удержал Горбачев»

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