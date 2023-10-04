«Чикаго Файр» попросил зрителей прийти на матч с «Интер Майами», даже если Месси не сыграет. Тем, кто посетит стадион, дадут скидки на билеты

Теги МЛС Чикаго Файр Лионель Месси болельщики стадионы Интер Майами Футбол

«Чикаго Файр» предоставит фанатам компенсацию, если Лео Месси не выйдет на поле.

5 октября «Чикаго Файр» дома сыграет с «Интер Майами» в рамках регулярного чемпионата МЛС. Из-за повреждения Месси пропустил три предыдущих матча, в прошлый раз он выходил на поле 21 сентября.

На матч с «Интер Майами» продана 61 тысяча билетов. «Чикаго Файр» выступил с заявлением, в котором попросил болельщиков прийти на стадион вне зависимости от того, сыграет ли Месси.

«Мы еще не знаем официальный статус готовности Месси к завтрашнему матчу, поскольку никогда нет гарантии, что спортсмен сыграет в том или ином матче. Мы понимаем, что многие наши болельщики разочаруются, если не увидят его игру. Понимаем, что среди присутствующих будет много тех, кто впервые придет на матч «Чикаго Файр». Мы рады приветствовать их в нашей семье и дать возможность стать постоянными болельщиками, создав замечательную атмосферу на стадионе.

Чтобы выразить признательность, «Чикаго Файр» предложит всем, кто купил билет на этот матч, и посетит его, скидку в размере 250 долларов на покупки в сезоне 2024 года, а также скидку в 50 долларов для всех, кому эта опция недоступна. Эта акция действует для всех, кто купил билет на матч с «Интер Майами» и придет на нее вне зависимости от того, какие игроки выйдут на поле», – сказано в официальном заявлении клуба.

В случае, если все купившие билеты на матч придут на стадион, «Чикаго Файр» побьет рекорд посещаемости на домашнем стадионе, который держится с 1997 года (41 тысяча зрителей). Средняя посещаемость матчей команды в этом сезоне – 14 тысяч зрителей.

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27 комментариев

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damondiamond
Ответ Zed_patriot
Эффект Месси, люди ходят на футбол только из-за одного человека, где такое ещё возможно?
в Саудовской Аравии
+27
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Marcus-light
Ответ Zed_patriot
Эффект Месси, люди ходят на футбол только из-за одного человека, где такое ещё возможно?
Я как-то видел целые Лужники со всей России собрались ради одного человека маленького роста.
+23
-6
+17
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Enchanter WIZZARD
Вся суть МЛС))) сам футбол не интересен. Хотя для Чикаго это важнейший матч для попадания в топ9
+16
-7
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S1rAlex
Господи, это не лига, а какой-то цирк)))
+15
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камикадзе
Позорище
+7
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Negoro
На Месси ходят даже на чужих стадионах. В СА на чужих стадионах кричат : Месси, Месси. Слышали и наблюдали.
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Альберт Адиян
Ответ Enchanter WIZZARD
Вся суть МЛС))) сам футбол не интересен. Хотя для Чикаго это важнейший матч для попадания в топ9
Средняя посещаемость как у Локомотива в доковидный период. в Москве 13-15 млн жителей (как минимум) в Чикаго 3.
В москве Локо конкурирует с другими футбольными клубами, в Чикаго с более популярными видами спорта (хоккей, баскет, бейсбол) Не выглядит как ситуация, в которой футбол никому не интересен.
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Александр Колосов
Ответ Zed_patriot
Эффект Месси, люди ходят на футбол только из-за одного человека, где такое ещё возможно?
У нас в Омске на Ягра ходили смотреть, билетов не достать было. И после матча около 700-800 человек по 2 часа ждали автограф, кому повезет фото, или (о боже!) даже клюшка.
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Блуждающий странник
Ответ Сикарио
Уже сейчас ясно, что приезд Месе в Америку оказался пшиком. Распиарили пару матчей, забил пару голов, сняли пару тиктоков, якобы его там три калеки на улице узнали, раздали посудомойщикам билеты, чтобы показать зрителей и что дальше? Прошло пару месяцев - Меся уже в состав не проходит, на МЛС всем по-прежнему наложить с большой колокольни))
Тут один матч МЛС набирает комментариев больше чем лига СА за три дня. Ты сам каждый раз про МЛС что-то пишешь. Хоть бы матчасть поучил, там и до Месси посещаемость на уровне европейских лиг уже
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Shumi-jr
Ответ Альберт Адиян
Средняя посещаемость как у Локомотива в доковидный период. в Москве 13-15 млн жителей (как минимум) в Чикаго 3. В москве Локо конкурирует с другими футбольными клубами, в Чикаго с более популярными видами спорта (хоккей, баскет, бейсбол) Не выглядит как ситуация, в которой футбол никому не интересен.
Это Сша, нельзя сравнивать чисто население Чикаго. Там на тот же ам фут, хоккей и баскет, приезжают за 200-300 км, со всего штата Иллинойс.
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damondiamond
Ответ Negoro
В СА полупустые стадионы. Даже Роналду не помогает.Тоже самое было в Португалии когда там Наср проводил товарняки. Не вводи народ в заблуждение.
за 3 матча в лиге в этом году в среднем 21.600 зрителей, о каком заблуждении вы говорите?
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rigobersong
Ответ damondiamond
в Саудовской Аравии
Я видел только саранчу и полупустые трибуны:))
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Dan Kennedy
Ответ Marcus-light
Я как-то видел целые Лужники со всей России собрались ради одного человека маленького роста.
Этот человек маленького роста в хоккее как Месси в футболе получается.
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Блуждающий странник
Ответ Сикарио
Ошибаешься, дружок, я даже писал недавно в последней млс-ветке, что у них едва набралось 60 унылых комментов)
Месси не играл, а там под 100 комментов было. На лиге СА было 40 комментариев за 3 дня... МЛС смотреть приятнее чем лигу СА. Уровень игры днищенский, но хотя бы картинка приятная, а если СА включить и не Аль-Наср Аль-Хиляль то будто деревенский футбол и я не только про уровень игры. Хотя бы люди живые и на поле и на трибунах
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Negoro
Ответ damondiamond
в Саудовской Аравии
В СА полупустые стадионы. Даже Роналду не помогает.Тоже самое было в Португалии когда там Наср проводил товарняки. Не вводи народ в заблуждение.
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Гномович!
Вот вам и чизбургер Лига, все сплошной шоу, не нужен спорт...главное медийные лица, точно как попмма в РФ))
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Александр Колосов
Даже если все купившие билет придут, и рекорд будет побит, но не будет Месси на поле, к минуте 6й останутся привычные 14 тысяч)
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Блуждающий странник
Ответ Сикарио
Cмешной у барсаглоров аутотреннинг))
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Бронислав Каминский
Ответ Альберт Адиян
Средняя посещаемость как у Локомотива в доковидный период. в Москве 13-15 млн жителей (как минимум) в Чикаго 3. В москве Локо конкурирует с другими футбольными клубами, в Чикаго с более популярными видами спорта (хоккей, баскет, бейсбол) Не выглядит как ситуация, в которой футбол никому не интересен.
А агломерации Чикаго живет больше 10млн человек
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damondiamond
Ответ rigobersong
Я видел только саранчу и полупустые трибуны:))
тоже видел) но после я решил посмотреть более одной фотографии оттуда))
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Алекс
Талончики на вынос маркетов до тысячи долларов будут давать,наверное.Хотя они их и так хорошо выносят.За 2022 год на 72 миллиарда повыносилли.Солидная сумма,но голод-не тетка.Понимаем и прощаем,короче.
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kodgong
медиа лига соккера.
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