«Чикаго Файр» попросил зрителей прийти на матч с «Интер Майами», даже если Месси не сыграет. Тем, кто посетит стадион, дадут скидки на билеты

«Чикаго Файр» предоставит фанатам компенсацию, если Лео Месси не выйдет на поле.

5 октября «Чикаго Файр» дома сыграет с «Интер Майами» в рамках регулярного чемпионата . Из-за повреждения пропустил три предыдущих матча, в прошлый раз он выходил на поле 21 сентября.

На матч с « » продана 61 тысяча билетов. « » выступил с заявлением, в котором попросил болельщиков прийти на стадион вне зависимости от того, сыграет ли Месси.

«Мы еще не знаем официальный статус готовности Месси к завтрашнему матчу, поскольку никогда нет гарантии, что спортсмен сыграет в том или ином матче. Мы понимаем, что многие наши болельщики разочаруются, если не увидят его игру. Понимаем, что среди присутствующих будет много тех, кто впервые придет на матч «Чикаго Файр». Мы рады приветствовать их в нашей семье и дать возможность стать постоянными болельщиками, создав замечательную атмосферу на стадионе.

Чтобы выразить признательность, «Чикаго Файр» предложит всем, кто купил билет на этот матч, и посетит его, скидку в размере 250 долларов на покупки в сезоне 2024 года, а также скидку в 50 долларов для всех, кому эта опция недоступна. Эта акция действует для всех, кто купил билет на матч с «Интер Майами» и придет на нее вне зависимости от того, какие игроки выйдут на поле», – сказано в официальном заявлении клуба.

В случае, если все купившие билеты на матч придут на стадион, «Чикаго Файр» побьет рекорд посещаемости на домашнем стадионе, который держится с 1997 года (41 тысяча зрителей). Средняя посещаемость матчей команды в этом сезоне – 14 тысяч зрителей.

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