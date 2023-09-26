«Спартак» мог побеждать 4:1, 4:2. Посмотрите, сколько у них было моментов». Корнеев о матче с «Динамо»

Игорь Корнеев считает, что «Спартак» мог обыграть «Динамо» с более крупным счетом.

В субботнем матче 9-го тура Мир «Спартак» обыграл « » со счетом 1:0.

«Посмотрите, сколько моментов было у « ». Счет мог быть намного больше.

Да, у был хороший момент, но красно‑белые могли побеждать со счетом 4:1, 4:2. Максименко оставил «Спартак» в игре», – сказал бывший спортивный директор «Зенита».

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