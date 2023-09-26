«Спартак» мог побеждать 4:1, 4:2. Посмотрите, сколько у них было моментов». Корнеев о матче с «Динамо»
Игорь Корнеев считает, что «Спартак» мог обыграть «Динамо» с более крупным счетом.
В субботнем матче 9-го тура Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 1:0.
«Посмотрите, сколько моментов было у «Спартака». Счет мог быть намного больше.
Да, у Чавеса был хороший момент, но красно‑белые могли побеждать со счетом 4:1, 4:2. Максименко оставил «Спартак» в игре», – сказал бывший спортивный директор «Зенита».
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Соболю спасибо, что нервы свои при себе держал. Спасибо Бонгонда, спасибо Бабичу, да и Мартинс в середине поля не прохлождался... Нормально, когда у команды никто не выпадает, странно выделять именно Максименко.