«Спартак» мог побеждать 4:1, 4:2. Посмотрите, сколько у них было моментов». Корнеев о матче с «Динамо»

Теги Спартак Игорь Корнеев премьер-лига Россия Динамо Москва Луис Чавес Александр Максименко Матч ТВ Футбол

Игорь Корнеев считает, что «Спартак» мог обыграть «Динамо» с более крупным счетом.

В субботнем матче 9-го тура Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 1:0.

«Посмотрите, сколько моментов было у «Спартака». Счет мог быть намного больше.

Да, у Чавеса был хороший момент, но красно‑белые могли побеждать со счетом 4:1, 4:2. Максименко оставил «Спартак» в игре», – сказал бывший спортивный директор «Зенита».

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3 комментария

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Разрушающий мифы
А мог и проиграть с таким же счётом)))
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Pelerin
Ответ RW7
Максименко лучший игрок матча, и это значит что Спартак с таким счетом на победу расчитывать не мог, в обороне стало получше но все равно Дуарте это что-то нереальное как и Денисов. Спасибо Макси за победу и Соболю за чудо-пас.
Ну, все рассуждения начинаются с очень спорного утверждения.
Соболю спасибо, что нервы свои при себе держал. Спасибо Бонгонда, спасибо Бабичу, да и Мартинс в середине поля не прохлождался... Нормально, когда у команды никто не выпадает, странно выделять именно Максименко.
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