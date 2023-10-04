Вингер «Наполи» Политано о 2:3: «Мы сыграли на уровне «Реала», доминировали во 2-м тайме, поэтому очень разочарованы»

Теги Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Наполи Маттео Политано Футбол

Маттео Политано считает, что «Наполи» не уступал «Реалу» в игре Лиги чемпионов (2:3).

«Мы разочарованы. «Реал» велик, но мы сыграли на его уровне.

Мы хорошо начали, на затем на 10 минут выключились из игры. Во втором тайме мы доминировали, поэтому очень разочарованы результатом», – сказал вингер «Наполи».

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4 комментария

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Реал Мадрид король лч
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