Вингер «Наполи» Политано о 2:3: «Мы сыграли на уровне «Реала», доминировали во 2-м тайме, поэтому очень разочарованы»

Маттео Политано считает, что «Наполи» не уступал «Реалу» в игре Лиги чемпионов (2:3).

«Мы разочарованы. « » велик, но мы сыграли на его уровне.

Мы хорошо начали, на затем на 10 минут выключились из игры. Во втором тайме мы доминировали, поэтому очень разочарованы результатом», – сказал вингер « ».

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline