Вингер «Наполи» Политано о 2:3: «Мы сыграли на уровне «Реала», доминировали во 2-м тайме, поэтому очень разочарованы»
Маттео Политано считает, что «Наполи» не уступал «Реалу» в игре Лиги чемпионов (2:3).
«Мы разочарованы. «Реал» велик, но мы сыграли на его уровне.
Мы хорошо начали, на затем на 10 минут выключились из игры. Во втором тайме мы доминировали, поэтому очень разочарованы результатом», – сказал вингер «Наполи».
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