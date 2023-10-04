Тренер «Наполи» Гарсия о 2:3 от «Реала»: «Сыграли хорошо, но результатом разочарованы – надо забивать»

Теги Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Наполи Руди Гарсия Футбол

Руди Гарсия оценил поражение «Наполи» от «Реала» (2:3).

Команды встречались во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Сыграли хорошо, но результатом разочарованы. Таков футбол – надо забивать голы.

Нужно расти, мы должны играть солиднее в определенные моменты, больше контролировать мяч и действовать агрессивнее», – сказал главный тренер «Наполи».

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1 комментарий

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madaev
Класс реала вытащил игру, а так какой либо идет у Реала конечно не наблюдается
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