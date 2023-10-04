Тренер «Наполи» Гарсия о 2:3 от «Реала»: «Сыграли хорошо, но результатом разочарованы – надо забивать»

Руди Гарсия оценил поражение «Наполи» от «Реала» (2:3).

Команды встречались во 2-м туре группового этапа чемпионов.

«Сыграли хорошо, но результатом разочарованы. Таков футбол – надо забивать голы.

Нужно расти, мы должны играть солиднее в определенные моменты, больше контролировать мяч и действовать агрессивнее», – сказал главный тренер « ».

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline