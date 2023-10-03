Хейлунд сделал дубль в матче с «Галатасараем». У форварда 3 гола в 2 матчах за «МЮ» в ЛЧ

Расмус Хейлунд оформил дубль за «МЮ» в Лиге чемпионов.

В матче 2-го тура группового этапа против « » открыл счет на 17-й минуте поле передачи Маркуса Рэшфорда. На 67-й минуте датчанин вновь забил.

В двух матчах за « » в чемпионов Хейлунд отметился 3 забитыми мячами. В предыдущем туре форвард забил гол в ворота «Баварии».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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