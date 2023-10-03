Хейлунд сделал дубль в матче с «Галатасараем». У форварда 3 гола в 2 матчах за «МЮ» в ЛЧ

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА Расмус Хейлунд Футбол

Расмус Хейлунд оформил дубль за «МЮ» в Лиге чемпионов.

В матче 2-го тура группового этапа против «Галатасарая» Хейлунд открыл счет на 17-й минуте поле передачи Маркуса Рэшфорда. На 67-й минуте датчанин вновь забил.

В двух матчах за «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов Хейлунд отметился 3 забитыми мячами. В предыдущем туре форвард забил гол в ворота «Баварии».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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18 комментариев

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Бенисио Дель Пьеро
Жалко Хойлунда. Сколько бы он не забил, защита МЮ через минуту пропустит на один больше
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Ложный Латераль
Онана ассист. Амрабат неудачный офсайд трэп) Что за команду собрал физрук)
+38
-5
+33
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xion76
А онана сделал свое черное дело!
+19
-5
+14
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Футбольный экспертъ
МЮ преследует карма из за слива Де Хеа, к сожалению Онана напривозил больше чем Давид за всю свою карьеру
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ko5t1k1330
Зачем писать про Хейлунда, когда там Онана в очередной раз «отлично играет ногами»?
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Ynikum
Какой тренер такая и команда!
+7
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f0rmoceft
Хёйлунд очень нравится, надеюсь голы пойдут и дальше!
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Le Tallec
Хойлунд единственное светлое пятно в нынешнем МЮ
+4
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+3
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Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
У форварда все хорошо ! У МЮ не очень
+3
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+3
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S H A R K
Ответ Владислав88
Очередной норвежский бройлер-астматик такой же как и Холланд. Они же явно на лошадинных допингах, лоси какие-то. Это уже не футбол...
он датчанин
+3
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+3
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peto6233
А говорили что ногами лучше Давида играет😄
Верните Де Хеа
+2
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Извилина Заремы
Ответ Владислав88
Очередной норвежский бройлер-астматик такой же как и Холланд. Они же явно на лошадинных допингах, лоси какие-то. Это уже не футбол...
Владислав Губерниев, сразу не признал.
+1
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+1
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Футбольный экспертъ
Все благодаря конспектам Спартака Гогниева времен Алании!
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Le Tallec
Очень напоминает Матч с Севильей и дубль Забитцера
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Ynikum
Каземиро сколько забивает столько и пропускает
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