Хейлунд сделал дубль в матче с «Галатасараем». У форварда 3 гола в 2 матчах за «МЮ» в ЛЧ
Расмус Хейлунд оформил дубль за «МЮ» в Лиге чемпионов.
В матче 2-го тура группового этапа против «Галатасарая» Хейлунд открыл счет на 17-й минуте поле передачи Маркуса Рэшфорда. На 67-й минуте датчанин вновь забил.
В двух матчах за «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов Хейлунд отметился 3 забитыми мячами. В предыдущем туре форвард забил гол в ворота «Баварии».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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