Тухель о 2:1 с «Копенгагеном»: «Тяжелый матч «Баварии». Они защищались очень плотно и компактно, было трудно вскрыть оборону»

Томас Тухель оценил победу «Баварии» над «Копенгагеном» (2:1).

Команды встречались во 2-м туре группового этапа чемпионов.

«Очень тяжелый матч. Они защищались очень плотно и компактно, было трудно вскрыть их оборону. Мы контролировали ход матча, они почти ничего не создали у наших ворот, поэтому было обидно пропустить после первого же полумомента.

Это все сильно осложнило, но мы смогли отыграться, поэтому можем считать этот матч удачным», – сказал главный тренер «Баварии».

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