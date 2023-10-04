«Бавария» не проигрывает 36 игр подряд на групповой стадии Лиги чемпионов.

Мюнхенский клуб под руководством продлил серию после победы над « » (2:1) в первом туре чемпионов.

Немецкая команда не уступает 36 матчей подряд в групповой стадии – это рекорд турнира, а также одержала 15 побед подряд на групповом этапе, что также является рекордом Лиги чемпионов.

В прошлый раз «Баварию» обыгрывали на групповой стадии в 2017 году – это сделал «ПСЖ».

С тех пор у немецкого клуба 33 победы и 3 ничьих.

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