«Бавария» до 36 матчей продлила серию без поражений в группе ЛЧ, выиграв 15 игр подряд – это рекорды

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Копенгаген Томас Тухель Футбол

«Бавария» не проигрывает 36 игр подряд на групповой стадии Лиги чемпионов.

Мюнхенский клуб под руководством Томаса Тухеля продлил серию после победы над «Копенгагеном» (2:1) в первом туре Лиги чемпионов.

Немецкая команда не уступает 36 матчей подряд в групповой стадии – это рекорд турнира, а также одержала 15 побед подряд на групповом этапе, что также является рекордом Лиги чемпионов.

В прошлый раз «Баварию» обыгрывали на групповой стадии в 2017 году – это сделал «ПСЖ».

С тех пор у немецкого клуба 33 победы и 3 ничьих.

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22 комментария

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RG26
Жаль, что следующий матч не с Барсой - была бы гарантия на 37 без поражений и 16 побед. Все-таки клиент)
+30
-12
+18
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Roman
Ответ RG26
Жаль, что следующий матч не с Барсой - была бы гарантия на 37 без поражений и 16 побед. Все-таки клиент)
Да и разницу мячей бы на +6 повысили 😏
+19
-8
+11
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фк кабинет
Копенгаген поборется с Галатасараем за 2 место.Наш МЮ с гением Тенхагом на выход из еврокубков.
+9
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+8
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Владимир Владимирович
Сумасшедший показатель, конечно же Бундеслига будет чемпионатом одной команды, если Бавария в ЛЧ так гремит
+5
0
+5
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Velirpa
Титан Европы.
+5
-1
+4
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Роман
Бавария мощная команда.
+5
-1
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RealJon
Тел это золотая палка-вручалка Баварии
+4
-1
+3
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Harryck
До сих пор бомбит после этого матча, просто отвратительное послевкусие.
+3
0
+3
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Direct free kick
За 2 игры считай забронировали выход из группы
+3
0
+3
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войд
Ответ RG26
Жаль, что следующий матч не с Барсой - была бы гарантия на 37 без поражений и 16 побед. Все-таки клиент)
Там после Антверпена глоры бчк просили Баварию,видимо хотели повторения легендарных 2:8)
+10
-8
+2
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Harryck
Ответ kaka10
Игроки своими индивидуальными действиями который раз выручают от позора Тухеля. Игры нет, рисунка нет. С такой игрой в плей-офф Баварию ждёт разгром. Ведь даже от мёртвого МЮ умудрились 3 пропустить
До плей-офф еще далеко, но игра вообще просто ужасна. Я не понимаю систему обороны, потому что нет не прессинга ни позиционной обороны. Они просто обозначают прессинг и пролетают все мимо мяча, тупо создавая свободные зоны. Датчане периодами прессинговали "Баварию" и не выпускали из штрафной, а те не знали что делать. Это же нонсенс просто. Отобрать мяч вообще не могут нормально, в позиционной атаке мрак - очень медленно и примитивно. Все будто разом деградировали, особенно Коман. Кейна тоже не видно на самом деле в большинстве матчей, несмотря на все его голы и статистические показатели - я не понимаю как Тухель его использует - он постоянно отходит в глубину и там теряется. При этом основные атаки - навесы с флангов и единственный игрок, который хорошо играет на втором этаже из текущих атакующих это как раз Харри, но он постоянно в эти моменты где то за линией штрафной находится. Всадники без головы в атаке, куча ошибок, отсутствие структуры. Полный ужас. Я был только искренне рад Мюллеру, истинный Raumdeuter даже в свои годы гениально находит креативные решения в любых ситуациях.
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хавбек+
Тухель 👑камбэков
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RG26
Ответ войд
Там после Антверпена глоры бчк просили Баварию,видимо хотели повторения легендарных 2:8)
Посмотрим завтра, что там с Порту будет. По последним матчам с Севильей и Мальоркой не было видно, за счет чего будет достигнут триумф, о котором глоры жужжат после Антверпена
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RG26
Ответ Тухель
Не понимаю чего тут восхваляют Баварию? Центра поля у Баварии просто нет, фланги атаки играют отрезками. До Кейна мяч по праздникам доходит. В обороне надежности просто нет. Без шуток Челси по игре выглядит лучше Баварии. Может не все пока у Челси получается, но есть желание играть, а у Баварии даже желания как будто у половины игроков нет.
Забавно читать такое от Тухеля:)
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Богдан Бондарчук
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Бавария выиграет ЛЧ.
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Тухель
Не понимаю чего тут восхваляют Баварию? Центра поля у Баварии просто нет, фланги атаки играют отрезками. До Кейна мяч по праздникам доходит. В обороне надежности просто нет.
Без шуток Челси по игре выглядит лучше Баварии. Может не все пока у Челси получается, но есть желание играть, а у Баварии даже желания как будто у половины игроков нет.
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Rio (BLR)
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Победили машинально
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FiliN
Не смотря на победу, я всё таки скучаю по немного безбашенному футболу Флика. Сейчас игра ну уж очень стерильная и ошибки тяжело объяснить атакующим стилем (как было раньше). Очень жду что Тухель что-то поменяет в игре
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Nik Yeremich
великий ТУХелек приведет их к чашке
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