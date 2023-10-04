«Бавария» до 36 матчей продлила серию без поражений в группе ЛЧ, выиграв 15 игр подряд – это рекорды
«Бавария» не проигрывает 36 игр подряд на групповой стадии Лиги чемпионов.
Мюнхенский клуб под руководством Томаса Тухеля продлил серию после победы над «Копенгагеном» (2:1) в первом туре Лиги чемпионов.
Немецкая команда не уступает 36 матчей подряд в групповой стадии – это рекорд турнира, а также одержала 15 побед подряд на групповом этапе, что также является рекордом Лиги чемпионов.
В прошлый раз «Баварию» обыгрывали на групповой стадии в 2017 году – это сделал «ПСЖ».
С тех пор у немецкого клуба 33 победы и 3 ничьих.
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Без шуток Челси по игре выглядит лучше Баварии. Может не все пока у Челси получается, но есть желание играть, а у Баварии даже желания как будто у половины игроков нет.
Победили машинально