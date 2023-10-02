«Аль-Иттихад» – «Аль-Ахли»: прогноз на матч 6.10.2023, чемпионат Саудовской Аравии

В пятницу, 6 октября, «Аль-Иттихад» на своем поле сыграет с «Аль-Ахли». Игра состоится в рамках 9 тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка – Наш прогноз – «Аль-Иттихад» победит (1.76), обе забьют (1.53).

Забьет ли Бензема? Получится ли у гостей отобрать очки у одного из лидеров национального первенства? Ответы на эти вопросы вы узнаете, только посмотрев игру, ну а наш прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Ахли» поможет вам сделать осмысленную ставку.

«Аль-Иттихад»

Подопечные Нуну Эшпириту Санту продолжают борьбу за первую строчку. Команда идет на втором месте, имея в своем активе 19 очков. Что касается разницы голов, то результат в +13 можно считать неплохим достижение – лучше только у лидирующего «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра», в котором сверкает Криштиану Роналду.

Что касается персоналий, то отметим Карима Бензема, Абдерразака Хамдаллу и Ромариньо. Вся троица забила по шесть голов. Среди ассистентов выделим Игора Коронадо и Абдерразака Хамдаллу, у них в активе по четыре ассиста.

В последних пяти официальных встречах команда выиграла четыре матча и в одном поединке сыграла вничью.

Прогноз на матч Аль-Наср – Абха

«Аль-Ахли»

Маттиас Яйссле имеет в своем распоряжении довольно неплохих футболистов, которые позволяют команде оставаться в шестерке сильнейших команд национального первенства. В активе клуба 16 очков, а лучшими бомбардирами команды являются звездные Роберто Фирмино, Франк Кессе, Рияд Марез и, на удивление, местный талант – Фирас аль-Бурайкан. У всех игроков по три гола. Лучший же распасовщик – Рияд Марез, имеющий в своем активе четыре ассиста в восьми играх.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Ахли»

История противостояния команд насчитывает 36 матчей, в которых, в целом, был достигнут практически паритет – 13 раз побеждал «Аль-Иттихад», а в 12 поединках победу праздновали футболисты «Аль-Ахли».

В последних пяти играх «Аль-Иттихад»выиграла три встречи, в одной игре была достигнута ничья, а в одном поединке «Аль-Ахли» сумел переиграть принципиального соперника. Отметим, все матчи проходили в рамках розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии.

В составе обеих команд есть звездные футболисты, способные приносить результат только за счет успешных индивидуальных действий. Впрочем, в предстоящей встрече именно «Аль-Иттихад» выглядит фаворитом матча. Так, «Бетбум» дает на победу «Аль-Иттихада» 1.76, ничья оценена в 3.90, а победа гостей в серьезные 4.10.

Согласимся с аналитиками букмекерской конторы, и предположим, что именно «Аль-Иттихад» выиграет эту встречу. На наш взгляд, ждать обилия голов не стоит, но тем не менее, обе команды смогут поразить ворота друг друга. Наш прогноз – «Аль-Иттихад» победит (1.76), обе забьют (1.53).

Где смотреть матч Аль-Иттихад – Аль-Ахли

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