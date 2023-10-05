Аль-Наср Эр-Рияд — Абха: прогноз на матч 6 октября 2023, чемпионат Саудовской Аравии

6 октября, в пятницу, «Аль-Наср» на своем поле примет «Абху» в матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча пройдет в Рияде и начнется в 18:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Ф1 (-2,5); Обе забьют — нет.

Аль-Наср

«Аль-Наср» крайне неудачно начал чемпионат, потерпев в первых двух турах два поражения — команда Криштиану Роналду уступила «Аль-Иттифаку» (1:2) и «Аль-Таавуну» (0:2).

Неудачный старт связан с усталостью после триумфального выступления «Аль-Насра» в Кубке Арабских Чемпионов, в котором команда Луиса Кастро выиграла трофей.

Однако после домашнего поражения от «Аль-Таавуна» «Аль-Наср» начал впечатляющую победную серию, которая продолжается до сих пор. Команда португальского тренера выиграл шесть матчей в чемпионате и дважды победила в азиатской Лиге Чемпионов.

В чемпионате «Аль-Наср» занимает четвертое место, отставая от лидирующего «Аль-Хилаля» на два очка.

При этом «Аль-Наср» — самая забивающая команда Саудовской Аравии: в восьми играх Роналду и компания настреляли 24 гола.

Сам звездный португалец забил уже десять голов и возглавляет гонку бомбардиров Высшей лиги Саудовской Аравии.

Перед игрой с «Абхой» «Аль-Наср» провел второй матч группового этапа Лиги Чемпионов Азии и обыграл на своем поле «Истиклол» из Душанбе со счетом 3:1. При этом таджики забили первыми, но после перерыва Роналду и дважды Талиска огорчили гостей и с шестью очками возглавили свою группу.

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Абха

«Абха» — один из аутсайдеров чемпионата Саудовской Аравии: команда занимает третье место с конца с шестью очками.

При этом команда пока крайне плохо выступает в гостях: «Абха» потерпела поражения во всех трех выездных матчах.

Дома статистика лучше — две победы и два поражения.

С таким графиком команде явно предстоит борьба за выживание.

При этом «Абха» очень мало забивает: всего пять голов в восьми играх. Лучшим снайпером команды является француз камерунского происхождения Карл Токо-Экамби, забивший два гола.

Аль-Наср — Абха: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom предлагает следующие коэффициенты на предстоящий поединок: победа «Аль-Насра» оценивается в 1.04, ничья — в 15.04, а на успех гостей дается 20.05.

«Аль-Наср» должен одерживать крупную победу, вопрос лишь в том с каким счетом. Вполне можно взять ставку победа хозяев с форой -2,5 за 1,66.

Также должна пройти ставка «Обе забьют — нет» за 1.61. Вряд гости смогут ответить хотя одним голом.

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