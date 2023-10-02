Где смотреть Аль-Иттихад Джидда – Аль-Ахли Джидда, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Саудовской Аравии 6 октября
В пятницу, 6 октября, сыграют Аль-Иттихад Джидда и Аль-Ахли Джидда в 9 туре Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «King Abdullah Sports City».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Аль-Иттихад Джидда – Аль-Ахли Джидда
- Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.
Аль-Иттихад Джидда: все новости
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: все новости
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