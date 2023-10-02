Экс-игрок «Реала» и «Барсы» Альфонсо: «Заставил бы Пепа и футболисток сборной целовать флаг Испании. А потом можете протестовать по любому поводу»

Теги Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол Пеп Гвардиола сборная Испании жен Альфонсо Футбол

Экс-игрок сборной Испании заставил бы футболисток сборной целовать флаг страны.

Ранее сообщалось, что 23 чемпионки мира и остальные футболистки, решившие не выступать за Испанию в знак протеста после истории с поцелуем Луиса Рубиалеса и Дженнифер Эрмосо, не собираются возвращаться в команду. Их не убедили ни отставка Рубиалеса, ни уход главного тренера Хорхе Вильды. Они требуют провести реформы в Королевской испанской футбольной федерации.

«Гвардиолу, как и других, и футболисток сборной я бы заставил целовать испанский флаг, чтобы они понимали, что защищают футболку страны с честью. Сначала так, а потом можете протестовать по любому поводу.

Здорово, что футболистки просят то, чего хотят, но сборная важнее», – заявил Альфонсо Перес, выступавший за сборную Испании, «Реал» и «Барселону», в интервью El Mundo.

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Экс-игрок «Реала» и «Барсы» Альфонсо: «Женский и мужской футбол вообще нельзя сравнивать. Каждый должен знать свое место. Они не могут жаловаться»

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5 комментариев

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Andrey Yaroslavtsev
Целовать флаг сначала, а потом друг друга.
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Nightguest
В Испании свой кавазашвили завёлся?
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Demyan Grachev
заставил бы Тебаса и Рубена целовать друг друга
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Chernoy
Кавазашвили и за тех, и за этих играет!?
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Гамарджоба Генацвале
"Губы Эрмосо напомнили мне в тот самый момент цвета флага Испании,я не сдержался", - из мемуаров Рубиалеса.
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