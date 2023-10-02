Экс-игрок «Реала» и «Барсы» Альфонсо: «Заставил бы Пепа и футболисток сборной целовать флаг Испании. А потом можете протестовать по любому поводу»

Экс-игрок сборной Испании заставил бы футболисток сборной целовать флаг страны.

Ранее сообщалось, что 23 чемпионки мира и остальные футболистки, решившие не выступать за Испанию в знак протеста после истории с поцелуем Луиса Рубиалеса и Дженнифер Эрмосо, не собираются возвращаться в команду. Их не убедили ни отставка Рубиалеса, ни уход главного тренера Хорхе Вильды. Они требуют провести реформы в Королевской испанской футбольной федерации.

«Гвардиолу, как и других, и футболисток сборной я бы заставил целовать испанский флаг, чтобы они понимали, что защищают футболку страны с честью. Сначала так, а потом можете протестовать по любому поводу.

Здорово, что футболистки просят то, чего хотят, но сборная важнее», – заявил Альфонсо Перес, выступавший за сборную , «Реал» и «Барселону», в интервью El Mundo.

Хосеп Гвардиола: «Играл бы за сборную Каталонии, если бы был выбор. Но и за Испанию я выкладывался на 100%»

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Экс-игрок «Реала» и «Барсы» Альфонсо: «Женский и мужской футбол вообще нельзя сравнивать. Каждый должен знать свое место. Они не могут жаловаться»

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