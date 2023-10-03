Пулишич убрал бы ВАР из футбола: «Игра будет лучше. Он тебе нравится, когда принимаются решения в твою пользу, но ты его ненавидишь, когда он против тебя»

Кристиан Пулишич заявил, что отказался бы от технологии ВАР в футболе.

«Полностью убрать [ВАР]? Да, я бы это сделал. Я вообще не возражаю против технологии линии ворот, на мой взгляд, она великолепна.

Но я знаю, что в остальном ВАР – одна из тех вещей, которые тебе нравятся, когда принимаются решения в твою пользу, и которые ты ненавидишь, когда они работают против тебя.

Но в целом, как фанат, я просто думаю, что игра будет лучше без него, это мое мнение», – сказал вингер « » в подкасте The American Dream.

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