Пулишич убрал бы ВАР из футбола: «Игра будет лучше. Он тебе нравится, когда принимаются решения в твою пользу, но ты его ненавидишь, когда он против тебя»
Кристиан Пулишич заявил, что отказался бы от технологии ВАР в футболе.
«Полностью убрать [ВАР]? Да, я бы это сделал. Я вообще не возражаю против технологии линии ворот, на мой взгляд, она великолепна.
Но я знаю, что в остальном ВАР – одна из тех вещей, которые тебе нравятся, когда принимаются решения в твою пользу, и которые ты ненавидишь, когда они работают против тебя.
Но в целом, как фанат, я просто думаю, что игра будет лучше без него, это мое мнение», – сказал вингер «Милана» в подкасте The American Dream.
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Вар - это лучшее, что случалось с футболом за последнее время.
Надо только правильно его применять и все, а не как английские судьи иногда, проспали, не заметили и подобная ерунда.
Мне кажется, что ВАР в международных матчах, в ЛЧ вообще отлично работает, не помню скандалов особых в последнее время, ну кроме ЧМ-22, когда Месси рисовали пенальти каждый матч, но там уже заказ был, ничего не поделаешь.
Да, иногда случаются моменты аля ТТХ-Ливерпуль, но они явно будут всё реже и реже, когда вырастет поколение судей, которые изначально учились работать на ВАРе, а не переучивались на него. То, что он может нравиться или бесить - это нормально, если он работает хорошо. Кристиан же не хочет убрать обычных судей без ВАРа из футбола только потому, что они ему сначала нравятся, а потом он их ненавидит за принимаемые решения?
Для ВАР центра тоже ничего не поменялось - они просто смотрят повторы эпизодов и должны своевременно передавать инфу
Ну, так же можно сказать и про ошибки - тебе нравятся, когда они в тво пользу и не нравится, когда против тебя.
Ну, помните, во времена до ВАР, когда могли поставить пенальти за то, что игрок запнулся о газон? Классно же было, да? Не то, что сейчас, эти грёбанные повторы
Решение принимают судьи, и только они, вар тут не причем.
Но оказывается есть куча действующих футболистов. которые 2+2 почитать не могут, не говоря уже о обычных зрителях.