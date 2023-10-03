Пулишич убрал бы ВАР из футбола: «Игра будет лучше. Он тебе нравится, когда принимаются решения в твою пользу, но ты его ненавидишь, когда он против тебя»

Теги Милан серия А Италия судьи видеоповторы Кристиан Пулишич Футбол

Кристиан Пулишич заявил, что отказался бы от технологии ВАР в футболе.

«Полностью убрать [ВАР]? Да, я бы это сделал. Я вообще не возражаю против технологии линии ворот, на мой взгляд, она великолепна.

Но я знаю, что в остальном ВАР – одна из тех вещей, которые тебе нравятся, когда принимаются решения в твою пользу, и которые ты ненавидишь, когда они работают против тебя.

Но в целом, как фанат, я просто думаю, что игра будет лучше без него, это мое мнение», – сказал вингер «Милана» в подкасте The American Dream.

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36 комментариев

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БляхаджинсКарпина
Предлагаю запретить голы. Нравится когда их забиваешь ты, и ненавидишь когда забивают тебе.
+49
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Тухель
И судей убрать. А то еще свистят не в твою пользу. Да и соперники твари в твои ворота забивают и расстраивают.
+40
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DonaldBrashear 2.0
боже, как же бесят такие идиоты.
Вар - это лучшее, что случалось с футболом за последнее время.
Надо только правильно его применять и все, а не как английские судьи иногда, проспали, не заметили и подобная ерунда.

Мне кажется, что ВАР в международных матчах, в ЛЧ вообще отлично работает, не помню скандалов особых в последнее время, ну кроме ЧМ-22, когда Месси рисовали пенальти каждый матч, но там уже заказ был, ничего не поделаешь.
+38
-17
+21
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Роман
Ответ Scary#Clowm
Комментарий скрыт
С ВАР Эвребе уволили бы прямо на поле.
+12
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krasno-siniyman
Ответ DonaldBrashear 2.0
боже, как же бесят такие идиоты. Вар - это лучшее, что случалось с футболом за последнее время. Надо только правильно его применять и все, а не как английские судьи иногда, проспали, не заметили и подобная ерунда. Мне кажется, что ВАР в международных матчах, в ЛЧ вообще отлично работает, не помню скандалов особых в последнее время, ну кроме ЧМ-22, когда Месси рисовали пенальти каждый матч, но там уже заказ был, ничего не поделаешь.
такой адекватный коммент и последнее предложение как ложка дегтя))
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Wellerman
ВАР принимает решения не за или против какой-то конкретной команды, а за справедливость в игре.

Да, иногда случаются моменты аля ТТХ-Ливерпуль, но они явно будут всё реже и реже, когда вырастет поколение судей, которые изначально учились работать на ВАРе, а не переучивались на него. То, что он может нравиться или бесить - это нормально, если он работает хорошо. Кристиан же не хочет убрать обычных судей без ВАРа из футбола только потому, что они ему сначала нравятся, а потом он их ненавидит за принимаемые решения?
+6
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Коробкин
Результативных ошибок в 5 раз меньше стало с ВАРом, к чему разговоры?
+4
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Тухель
Ответ Wellerman
ВАР принимает решения не за или против какой-то конкретной команды, а за справедливость в игре. Да, иногда случаются моменты аля ТТХ-Ливерпуль, но они явно будут всё реже и реже, когда вырастет поколение судей, которые изначально учились работать на ВАРе, а не переучивались на него. То, что он может нравиться или бесить - это нормально, если он работает хорошо. Кристиан же не хочет убрать обычных судей без ВАРа из футбола только потому, что они ему сначала нравятся, а потом он их ненавидит за принимаемые решения?
Человек не может определять офсайд, в спорных ситуациях должна работать автоматика. Потому что из за искажения картинки, угла наклона кадра и т.д. Довольно часто тяжело сказать есть офсайд или нет. И эти офсайдные линии ни как не помогают, потому что непонятно они правильно проведены или нет. У компа ошибок будет меньше, конечно аппаратуры надо будет еще больше, но как минимум клубы АПЛ, ЛЧ и Бундеслиги себе такое смогут позволить.
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Великий Спартак
Ответ DonaldBrashear 2.0
боже, как же бесят такие идиоты. Вар - это лучшее, что случалось с футболом за последнее время. Надо только правильно его применять и все, а не как английские судьи иногда, проспали, не заметили и подобная ерунда. Мне кажется, что ВАР в международных матчах, в ЛЧ вообще отлично работает, не помню скандалов особых в последнее время, ну кроме ЧМ-22, когда Месси рисовали пенальти каждый матч, но там уже заказ был, ничего не поделаешь.
И почему же в 2014 не подарили, когда ВАРа не было ? Ей богу , вы одновременно смешные и жалкие
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S. A.
Ответ DonaldBrashear 2.0
боже, как же бесят такие идиоты. Вар - это лучшее, что случалось с футболом за последнее время. Надо только правильно его применять и все, а не как английские судьи иногда, проспали, не заметили и подобная ерунда. Мне кажется, что ВАР в международных матчах, в ЛЧ вообще отлично работает, не помню скандалов особых в последнее время, ну кроме ЧМ-22, когда Месси рисовали пенальти каждый матч, но там уже заказ был, ничего не поделаешь.
Последнее предложение испортило весь коммент
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Итачи Учиха
Ответ Scary#Clowm
ну почему,твой ВАР лишил МС уже 2 кубка ЛЧ,вот и думай.
Даа. Гол Льоренте рукой это вообще дичь. Не понимаю, как такое можно было допустить
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Pitkin
Ответ Роман
С ВАР Эвребе уволили бы прямо на поле.
Ну да. Четыре пенала Эвребе тогда в ворота Барсы не назначил. С ВАР было бы 4:0 в пользу Челси. Эвребе через год после того матча: «Я один виноват, что Челси не попал в финал ЛЧ»
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tusiel
Ответ Давид Agabekyan
А кому нравится когда справедливость против тебя?
справедливость не может быть против кого-то. Она либо есть, либо её нет
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Nagatomo
Вар безсуловно нужен, да ошибки есть и они дальше будут никогда не будет идеальной системы, но все ровно Вар во многом помагает, я как фанат скажу что нужен))
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Ярослав Ройс
Ответ DonaldBrashear 2.0
боже, как же бесят такие идиоты. Вар - это лучшее, что случалось с футболом за последнее время. Надо только правильно его применять и все, а не как английские судьи иногда, проспали, не заметили и подобная ерунда. Мне кажется, что ВАР в международных матчах, в ЛЧ вообще отлично работает, не помню скандалов особых в последнее время, ну кроме ЧМ-22, когда Месси рисовали пенальти каждый матч, но там уже заказ был, ничего не поделаешь.
Можешь привести пример рисованного пенальти Месси на ЧМ?
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МТБ
Ответ Wellerman
ВАР принимает решения не за или против какой-то конкретной команды, а за справедливость в игре. Да, иногда случаются моменты аля ТТХ-Ливерпуль, но они явно будут всё реже и реже, когда вырастет поколение судей, которые изначально учились работать на ВАРе, а не переучивались на него. То, что он может нравиться или бесить - это нормально, если он работает хорошо. Кристиан же не хочет убрать обычных судей без ВАРа из футбола только потому, что они ему сначала нравятся, а потом он их ненавидит за принимаемые решения?
Не очень понимаю, а под что тут переучиваться? Для арбитра в поле ничего не поменялось, кроме того, что теперь ему может подсказывать не только боковой, но и ВАР-центр и позвать к экрану.

Для ВАР центра тоже ничего не поменялось - они просто смотрят повторы эпизодов и должны своевременно передавать инфу
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МТБ
Ответ Scary#Clowm
ну почему,твой ВАР лишил МС уже 2 кубка ЛЧ,вот и думай.
А чо 2, а не 10?
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карабашка
У всех футбольных людей примерно одно мнение на этот счёт.
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Вова Пупкин
Судьи ошибаются очень часто. ВАР на 99% принимает правильные решения. Поэтому эта технология поддерживает хоть какую-то справедливость в футболе. Тут нет понятия "обидно/не обидно", тут надо понимать, как должно быть правильно.
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sema mixajlov
А потом будут ныть на метровые офсайды в каждой второй игре
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akschweyan
Ответ БляхаджинсКарпина
Предлагаю запретить голы. Нравится когда их забиваешь ты, и ненавидишь когда забивают тебе.
Блин, так хотелось написать этот комментарий, а его уже пробили))
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МТБ
Аргументация уровня бог.
Ну, так же можно сказать и про ошибки - тебе нравятся, когда они в тво пользу и не нравится, когда против тебя.

Ну, помните, во времена до ВАР, когда могли поставить пенальти за то, что игрок запнулся о газон? Классно же было, да? Не то, что сейчас, эти грёбанные повторы
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Е.Р.
Да Милану и с ВАРом левых пенальти уже сколько поставили. Жирик даже лучшим снайпером шёл благодаря этому. Представляю сколько им без ВАРа будут помогать.
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113k
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Вар - это технология.
Решение принимают судьи, и только они, вар тут не причем.

Но оказывается есть куча действующих футболистов. которые 2+2 почитать не могут, не говоря уже о обычных зрителях.
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Marcus-light
Могу понять Пулишича. Но когда речь идет о многомиллиардном бизнесе, можно ли ставить эмоции выше справедливости?
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