Автоматическую систему определения офсайда в АПЛ введут не раньше следующего сезона
Автоматическая фиксация офсайда появится в АПЛ не раньше следующего сезона.
Лига не собирается не внедрять новые технологии до завершения нынешнего сезона, несмотря на ситуацию, которая произошла в матче между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (2:1).
Арбитры отменили гол вингера мерсисайдцев Луиса Диаса, зафиксировав офсайд. Судейский корпус Англии (PGMOL) признал ошибку в этом эпизоде.
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сказочные, одним словом.
Бестолочи
......
Или собирается внедрять?))