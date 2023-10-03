Автоматическую систему определения офсайда в АПЛ введут не раньше следующего сезона

Автоматическая фиксация офсайда появится в АПЛ не раньше следующего сезона.

Лига не собирается не внедрять новые технологии до завершения нынешнего сезона, несмотря на ситуацию, которая произошла в матче между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (2:1).

Арбитры отменили гол вингера мерсисайдцев Луиса Диаса, зафиксировав офсайд. Судейский корпус Англии (PGMOL) признал ошибку в этом эпизоде.

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