Автоматическую систему определения офсайда в АПЛ введут не раньше следующего сезона

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм технологии Футбол

Автоматическая фиксация офсайда появится в АПЛ не раньше следующего сезона.

Лига не собирается не внедрять новые технологии до завершения нынешнего сезона, несмотря на ситуацию, которая произошла в матче между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (2:1).

Арбитры отменили гол вингера мерсисайдцев Луиса Диаса, зафиксировав офсайд. Судейский корпус Англии (PGMOL) признал ошибку в этом эпизоде.

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7 комментариев

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rigobersong
А что толку, она все равно автоматически будет определять результат в нужную сторону:))
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Darkwood Clan
Гениально! Получается, скоро 24 год на дворе, а в самой сильной лиге мира до сих пор делают глупые ошибки, не используя доступные технологии
+4
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Red Line
Ответ Darkwood Clan
Гениально! Получается, скоро 24 год на дворе, а в самой сильной лиге мира до сих пор делают глупые ошибки, не используя доступные технологии
хуже. используя последние технологии, эти клоуны умудряются сделать всё через ж.
сказочные, одним словом.
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Иван Левин
Кто пишет новости? «НЕ собирается НЕ внедрять» = тоже самое что «собирается внедрять»
Бестолочи
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Клирик
Лига не собирается не внедрять..
......
Или собирается внедрять?))
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Andrey Yaroslavtsev
Воплей меньше станет?
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Ман Сити
Ливер лишили 1 гола за десяток лет и сразу куча нововведений и извинения и система автоопределения. У Сити за сезон отменяют минимум десяток таких голов и ничего. Потому что американский миллиардер.
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