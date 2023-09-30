Совет директоров «Торпедо» поддерживает Клотета. Клуб идет 6-м в Первой лиге и вылетел из Кубка («ФНЛ с Ильевым»)

Теги ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Торпедо Пеп Клотет Ярослав Савин Футбол

Пепу Клотету пока не грозит отставка с поста главного тренера «Торпедо».

Совет директоров черно-белых поддерживает испанца, несмотря на неубедительное выступление в Мелбет Первой лиге (6-е место после 11 туров) и вылет из Фонбет Кубка России после поражения от «Уфы» в 1/32 финала, сообщает «ФНЛ с Ильевым».

По данным источника, в четверг президент «Торпедо» Ярослав Савин провел встречу с игроками без тренерского штаба. Стороны обсуждали, чего не хватает команде для успешного выступления, и некоторые футболисты выразили позицию: поменяйте тренера — и все наладится.

При этом контракт Клотета составлен так, что в случае увольнения ему должны будут выплатить неустойку до конца соглашения, рассчитанного до июня 2025 года.

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7 комментариев

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vzi
Контракт до июня 2025… Неустойка до конца контракта…
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Tigran Shuts
Ответ vzi
Контракт до июня 2025… Неустойка до конца контракта…
это стандартные условия
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vzi
Ответ Tigran Shuts
это стандартные условия
Можно предусмотреть снижение размера неустойки при не достижении определенных результатов (в т.ч. промежуточных).
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Артем Алмазов
Кто составлял такой контракт, конечно, гений.
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Дмитрий9779
Смотрел несколько матчей Торпедо...не знаю чем и как закончат сезон,но пока это жалкое подобие футбола.
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