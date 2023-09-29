Глава «Пари НН» Кондратов: «Не собираюсь никуда уходить. Слухи про кандидатов в «Торпедо» мне комментировать неуместно»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Торпедо отставки Пари НН Футбол

Глава совета директоров «Пари НН» опроверг свой возможный уход из клуба.

Сообщалось, что Дмитрий Кондратов – один из кандидатов на возможное назначение президентом «Торпедо».

«Я сконцентрирован на «Пари НН» и не собираюсь никуда уходить.

Слухи про кандидатов в руководство «Торпедо» мне комментировать точно неуместно», — сказал Кондратов.

После 9 туров «Пари НН» занимает в таблице Мир РПЛ 7-е место.

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