Глава «Пари НН» Кондратов: «Не собираюсь никуда уходить. Слухи про кандидатов в «Торпедо» мне комментировать неуместно»

Глава совета директоров «Пари НН» опроверг свой возможный уход из клуба.

Сообщалось, что Дмитрий Кондратов – один из кандидатов на возможное назначение президентом « ».

«Я сконцентрирован на «Пари НН» и не собираюсь никуда уходить.

Слухи про кандидатов в руководство «Торпедо» мне комментировать точно неуместно», — сказал Кондратов.

После 9 туров « » занимает в таблице Мир 7-е место.

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