Глава «Пари НН» Кондратов: «Не собираюсь никуда уходить. Слухи про кандидатов в «Торпедо» мне комментировать неуместно»
Глава совета директоров «Пари НН» опроверг свой возможный уход из клуба.
Сообщалось, что Дмитрий Кондратов – один из кандидатов на возможное назначение президентом «Торпедо».
«Я сконцентрирован на «Пари НН» и не собираюсь никуда уходить.
Слухи про кандидатов в руководство «Торпедо» мне комментировать точно неуместно», — сказал Кондратов.
После 9 туров «Пари НН» занимает в таблице Мир РПЛ 7-е место.
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