OLIMPBET Суперкубок России могут перенести на зиму и в другую страну с участием 4 клубов («РБ-Спорт»)

OLIMPBET Суперкубок России могут перенести на зиму и в другую страну.

Как сообщает «РБ-Спорт», данный вопрос обсуждался на прошлой неделе на заседаниях с участием руководства Мир РПЛ, представителей клубов и основного вещателя.

По данным источника, кроме географического изменения, рассматривается и вариант структурного — проведение турнира в обновленном формате с большим числом участников.

Ранее в кулуарах общего собрания РПЛ обсуждались варианты, при котором можно проводить в формате 4 команд — по сути, это аналог Зимнего Кубка РПЛ, который в этом году прошел в Эмиратах.

Таким образом, возможно переформатирование турнира, при котором вместо 2 команд (чемпиона и обладателя Фонбет Кубка России) могут сыграть 4 или больше команд.

Важно и то, что при переносе турнира на зиму у РПЛ появляется дополнительный игровой день летом — под матчи чемпионата. То есть чемпионат можно начать на неделю раньше обычного.

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