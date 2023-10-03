OLIMPBET Суперкубок России могут перенести на зиму и в другую страну с участием 4 клубов («РБ-Спорт»)
OLIMPBET Суперкубок России могут перенести на зиму и в другую страну.
Как сообщает «РБ-Спорт», данный вопрос обсуждался на прошлой неделе на заседаниях с участием руководства Мир РПЛ, представителей клубов и основного вещателя.
По данным источника, кроме географического изменения, рассматривается и вариант структурного — проведение турнира в обновленном формате с большим числом участников.
Ранее в кулуарах общего собрания РПЛ обсуждались варианты, при котором Суперкубок можно проводить в формате 4 команд — по сути, это аналог Зимнего Кубка РПЛ, который в этом году прошел в Эмиратах.
Таким образом, возможно переформатирование турнира, при котором вместо 2 команд (чемпиона и обладателя Фонбет Кубка России) могут сыграть 4 или больше команд.
Важно и то, что при переносе турнира на зиму у РПЛ появляется дополнительный игровой день летом — под матчи чемпионата. То есть чемпионат можно начать на неделю раньше обычного.
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