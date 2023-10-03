OLIMPBET Суперкубок России могут перенести на зиму и в другую страну с участием 4 клубов («РБ-Спорт»)

Теги премьер-лига Россия Организация РПЛ OLIMPBET Суперкубок России календарь регламент Футбол

OLIMPBET Суперкубок России могут перенести на зиму и в другую страну.

Как сообщает «РБ-Спорт», данный вопрос обсуждался на прошлой неделе на заседаниях с участием руководства Мир РПЛ, представителей клубов и основного вещателя.

По данным источника, кроме географического изменения, рассматривается и вариант структурного — проведение турнира в обновленном формате с большим числом участников.

Ранее в кулуарах общего собрания РПЛ обсуждались варианты, при котором Суперкубок можно проводить в формате 4 команд — по сути, это аналог Зимнего Кубка РПЛ, который в этом году прошел в Эмиратах.

Таким образом, возможно переформатирование турнира, при котором вместо 2 команд (чемпиона и обладателя Фонбет Кубка России) могут сыграть 4 или больше команд.

Важно и то, что при переносе турнира на зиму у РПЛ появляется дополнительный игровой день летом — под матчи чемпионата. То есть чемпионат можно начать на неделю раньше обычного.

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15 комментариев

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Celsius
Смысл Суперкубка в том, что действующие обладатели трофеев выясняют, кто сильней на данный момент. Это как вишенка на торте, когда для выигрыша трофея надо предварительно выиграть длительный турнир, чемпионат или кубок, и только потом можно побороться за СК. А если в Суперкубке будут участвовать команды, которые ничего не выиграли, то какой в этом смысл? Это просто обесценит данный трофей, который и так-то не считается вполне полноценным, а станет тогда совсем неуважаемым.
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Hong Kil
4 команды это только в группе! И назвать это Суперлига УЕФА!
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cmorblr
Да, надо переносить, финал четырех в Киеве
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Zed_patriot
Тебасовщина до добра не доводит
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pav11k
Там еще предлагается групповой этап Кубка сократить с 6 туров до 3. Этого не нужно, на мой взгляд, пусть регионы получают свои матчи с грандами, и будет нормальная круговая система, где каждый с каждым сыграет по 2 раза
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Красная стрела
Удоды. Страна огромная. Во многих регионах футбол то большой не видели. Ну сделайте нормальный и небольшой стад на Дальнем Востоке. И проводите суперкубок, финал кубка всегда там. Поражает наплевательское отношение к своим же. Зато чужим всю жо вылижут.
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Mike 60
Ответ Celsius
Смысл Суперкубка в том, что действующие обладатели трофеев выясняют, кто сильней на данный момент. Это как вишенка на торте, когда для выигрыша трофея надо предварительно выиграть длительный турнир, чемпионат или кубок, и только потом можно побороться за СК. А если в Суперкубке будут участвовать команды, которые ничего не выиграли, то какой в этом смысл? Это просто обесценит данный трофей, который и так-то не считается вполне полноценным, а станет тогда совсем неуважаемым.
Совершенно верно! … Уже не знают - что еще придумать , глупостями занимаются.
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Константин Эсперов
Ответ Celsius
Смысл Суперкубка в том, что действующие обладатели трофеев выясняют, кто сильней на данный момент. Это как вишенка на торте, когда для выигрыша трофея надо предварительно выиграть длительный турнир, чемпионат или кубок, и только потом можно побороться за СК. А если в Суперкубке будут участвовать команды, которые ничего не выиграли, то какой в этом смысл? Это просто обесценит данный трофей, который и так-то не считается вполне полноценным, а станет тогда совсем неуважаемым.
После летнего перерыва , трансферов , смены тренера это уже другие команды .
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